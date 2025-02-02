Anka Haber Ajansı 2 Şubat Pazar Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 2 Şubat Pazar Gündemi

ANKA Haber Ajansı 2 Şubat Pazar gündemi

02.02.2025 09:02  Güncelleme: 09:34
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11.00 - 13.15 - Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay için belediye önünde tören düzenlenecek. Atay, Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Engellilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi'ni İzmir İl Başkanlığı binasında açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-İZMİR)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Esenyurt'ta "Özgürlük İçin Barış" mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Çatalca'da Polonez işçileriyle İşçi Okulu'nda buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

18.00 - Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Kadıköy İskele'de, 6 Şubat depremlerinde kaybettikleri canlarını anacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına; Adana Demirspor- Kasımpaşa, Göztepe-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek. (ADANA - İZMİR - İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a ziyarette bulunacak. (DOHA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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