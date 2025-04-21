Anka Haber Ajansı 21 Nisan Pazartesi Gündemi

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı tarımsal girdi ve mart ayı yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Yenidoğan Çetesi Davasının Bakırköy Adliyesinde görülecek davasına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.00 - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)
11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanlığı önünde buluşacak atanmayan öğretmenlere destek verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)
13.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yerel Reform Buluşmaları" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu, AK Partili Meclis Üyesinin CHP Grup Sözcüsü Yağmur Özkan'a yönelik küfürlü saldırısına karşı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" Töreni'ne katılacak, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - 22.00 - Demokrasi ve Adalet nöbeti başlatan üniversite öğrencisi gençler, Kültürparkta 'adalet nöbeti' tutacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
19.00 - İzmir Kız KYK Öğrencileri, KYK önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
19.30 - Urla Belediyesi'nin 11'inci kez düzenleyeceği Enginar Festivali'nin basın toplantısı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'de temaslarına devam edecek, Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak. (CEZAYİR)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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