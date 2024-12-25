Anka Haber Ajansı 25 Aralık Çarşamba Gündemi

Güncel

09.00 - Soma'da 301 madencinin hayatını kaybetmesine ilişkin 28 kamu görevlisinin Soma Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

10.00 - TÜİK, aralık ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2023 yılı kazanç yapısı istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak. (ANKARA)

10.00 - 10.30- 20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma programına katılacak, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. Özel, Halk TV'nin yayınına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - 12.00 - TBMM'de İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

10.30 - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- İSTANBUL)

11.00 - Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinciCumhurbaşkanı, Milli Mücadele Kahramanı İsmet İnönü vefatının 51'inci yılında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL- MAÇKA İNÖNÜ PARKI)

11.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Başkanlığında, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretilen fabrikada yaşanan patlamayla ilgili CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BALIKESİR)

12.30 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Vergi Dairesi önünde açıklama yapacak "vergide adalet" isteyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin giörüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, partisinin genel merkezinde asgari ücret gündemli basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Şile Yeniköy Deresi Islahı ve Peyzaj Düzenleme Çalışması Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - CHP heyetinin, Esenyurt Demokrasi nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

18.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.30 - TİP İstanbul İl Örgütü, yeni asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Yeni asgari ücrete yönelik tepkiler takip ediliyor. (ANKARA)

- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

- Balıkesir'in Karesi ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (BALIKESİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…