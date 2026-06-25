Anka Haber Ajansı 25 Haziran Perşembe Gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, yaklaşan NATO zirvesi ve gündemdeki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 20.30 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Özel, Garip Dede Cemevi'nde "On Muharrem Orucu" Programı'na iştirak edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.00 - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 36. NATO Zirvesi'ne yönelik Alba Otel'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 37. buluşmasını Silivri'de gerçekleştirecek. Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılacağı buluşmada, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen 7578 sayılı "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 18.30 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenecek Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

19.00 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, açlık grevlerini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi ziyarette bulunacak. (TORONTO)

21.00 - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci etabında ikinci maçını Polonya ile yapacak. (GLIWICE)

23.00- 2026 FIFA Dünya Kupası'na E Grubu'nda ise Curaçao-Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya maçlarıyla devam edilecek. (PHILADELPHIA- NEW YORK)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...