Anka Haber Ajansı 25 Mayıs Pazar Gündemi

08.00 - 13.00 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Halk Koşusu'na katılacak, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı kapanış konuşmasını yapacak. Özgür Özel, Bursa'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)/ (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURSA)

09.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenecek "Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı"nın açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

10.30 - İBB Spor İstanbul'un beşincisini düzenlediği Gelişim Ligi'nde final heyecanı, İBB Tuzla Kafkale Spor Kompleksi'nde 10 ayrı branştan yaklaşık 460 sporcunun katılımıyla yaşanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazınının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"na katılacak. (İSTANBUL)

14.30 - CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, gençlerle Bursa eski stadyumdan (Darmstdat caddesi) mitingin yapılacağı kent meydanına yürüyüş yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURSA)

16.30 - 2024-2025 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, Yenikapı'da yapılacak kutlamalar için üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden yola çıkacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'yı ziyaret edecek. (MOSKOVA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...