Güncel

10.00 - TÜİK, ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlama programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MUŞ)

10.00 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, güncel gelişmeleri değerlendireceği basın toplantısı düzenleyecek. (TBMM)

10.00- TİP, " İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 18 okulun bahçesini, okul duvarlarını, spor salonlarını ve halı sahalarını 5 yıllığına kiralamak için ihaleye çıkma" kararına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

11.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfezdeki balık ölümleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

17.00- TÜRK-İŞ, "Zordayız, geçinemiyoruz" mitinglerinden ilkini Tekirdağ Çerkezköy'de gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ TEKİRDAĞ)

18.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa il binasının açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ MANİSA)

19.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel,Türkiye İş Bankası'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

20.30-21.30- 23. Erguvan Festivali açılışı, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'in konuşması ile başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- İsrail'in, Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatması ve Hizbullah'ın karşılık vermesiyle devam eden saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...