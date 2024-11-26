Anka Haber Ajansı 26 Kasım Salı Gündemi

09.30 - Yenidoğan Çetesi Davası sanıklarının yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İSTANBUL)
10.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak. (ANKARA)
10.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (ANKARA)
10.45 -12.45 - 13.30- MHP, DEM Parti ve CHP Grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2025 bütçesi sunumunu yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
12.00 - İstanbul Adliyesi önünde Can Atalay için İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun katılımıyla açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda 7. Din Şurası'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
15.00 - TBMM Genel Kurulunda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (ANKARA)
15.00 - CHP heyeti, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve bölge halkı tarafından, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı yapılan protestolar takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
Ankara Çayırhan Termik Santrali'ndeki maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan işçilerin kendilerini madene kapatmalarıyla başlayan eylemleri takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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