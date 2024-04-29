Güncel

10.00- TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - TÜRK-İŞ 3. Bölge temsilciliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü etkinlikleri kapsamında tertip komitesi üyeleri ile basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)

13.00 - CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-ANKARA)

13.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın katılımıyla, 10-12 Mayıs tarihlerinde Sakız Adası'nda adanın yerel yönetimlerinin iş birliğiyle yapılması planlanan, İzmir'den Altay ve Karşıyaka kulüplerinin de yer alacağı voleybol turnuvasının basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00-16.00 - Parlamento Muhabirleri Derneğinin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir ziyaret edilecek ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla TBMM Tören Salonu'nda program gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

16.00 - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Riyad'daki Gazze Temas Grubu Toplantısı kapsamındaki temasları devam edecek. (RİYAD)