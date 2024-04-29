TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak

TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak

ANKA HABER AJANSI 29 NİSAN PAZARTESİ GÜNDEMİ

29.04.2024 09:37  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00- TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - TÜRK-İŞ 3. Bölge temsilciliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü etkinlikleri kapsamında tertip komitesi üyeleri ile basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)

13.00 - CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-ANKARA)

13.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın katılımıyla, 10-12 Mayıs tarihlerinde Sakız Adası'nda adanın yerel yönetimlerinin iş birliğiyle yapılması planlanan, İzmir'den Altay ve Karşıyaka kulüplerinin de yer alacağı voleybol turnuvasının basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00-16.00 - Parlamento Muhabirleri Derneğinin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir ziyaret edilecek ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla TBMM Tören Salonu'nda program gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

16.00 - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Riyad'daki Gazze Temas Grubu Toplantısı kapsamındaki temasları devam edecek. (RİYAD)

Kaynak: ANKA

Ekonomi, İhracat, Çevre, Dış Politika, Politika, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 İstanbul’da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi
10:30 Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu Sezonu kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024’te forma giyebilecek mi Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu! Sezonu kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024'te forma giyebilecek mi?
10:30 Dolar, euro ne kadar İşte döviz kurlarında son durum Dolar, euro ne kadar? İşte döviz kurlarında son durum
10:23 Batman Petrolspor’un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı Batman Petrolspor'un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:13:46. #1.13#
SON DAKİKA: TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement