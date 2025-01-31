Anka Haber Ajansı 31 Ocak Cuma Gündemi

Güncel

10.00- TÜİK Aralık 2024 dönemi dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ iSTANBUL)

12.00- DİSK Genel-İş Sendikası 1-2-3 ve 9 nolu şubeleri, "Haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz" başlığıyla sendika binası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Antalya Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ANTALYA)

14.00 - CHP'nin düzenlediği Engellilik Çalıştayı'nın açılışına Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası; ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla başlayacak. (İSTANBUL- KONYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…