Siyasi Buluşmalar ve Etkinlikler

12.00 - 13.55- 15.50- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Söke'de çiftçiler ile pamuk hasadı yapacak, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ziyaret ettikten sonra Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda teşkilat buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AYDIN)
12.30- 14.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla ve Bakırköy Belediye Başkanlıkları ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ İSTANBUL)
13.00 - Ataması yapılmayan öğretmenlerin Ulus'ta yapacağı basın açıklamasına eğitim sendikaları da destek verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.30 - 15.45 - 17.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada ile çalışma öğle yemeğinde bir araya gelecek, anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, AK Parti'nin "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
16.00- Filistin Eylem Komitesi, 7 Ekim'in birinci yılında Taksim'den Dolmabahçe'ye yürüyüş gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
17.00- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Edirnekapı Surları'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.30- 19.00- 16.00- 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK, RAMS Başakşehir- Bellona Kayserispor, Göztepe-Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek. (İSTANBUL - İZMİR - MERSİN)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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