Anka Haber Ajansı 5 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anka Haber Ajansı 5 Mart Çarşamba Gündemi

ANKA Haber Ajansı 5 Mart Çarşamba gündemi

05.03.2025 09:30  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade için İstanbul Adliyesi'ne gidecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı bültenini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında milletvekilleri ve belediye eş başkanları basına kapalı olarak toplanacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eski Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip'in ölüm yıldönümünde mezarı başında düzenlenen anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatılmasına ve diğer soruşturmalara karşı İstanbul'daki 39 ilçenin başkanı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 14.00 - 17.00 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Çiğli Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı Lansmanı'na ve CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Adı Kadın" belgesel gösterimine katılacak. Kaya, Bayındır'da 129 fidan dikim törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.00 - 19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüşecek, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Toplantısında konuşacak. Özel, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı David McAllister, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe García Pérez, ?Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tütto ve Avrupa Bölgeler Komitesi Avrupa Sosyalist Partisi Grubu Başkanı Luca Menesini'yle görüşecek. Özel, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ve Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Giacomo Filibeck'le görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BRÜKSEL)

12.30 - İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Grubu bileşenleri Mimarlık Merkezi'nde " Aliağa'da ÇED'siz, lisanssız, denetimsiz gemi sökümüne karşı mücadelemiz devam ediyor" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

13.30 - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yerel Eşitlik ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Prgramı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MERSİN)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.15 - TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, Türkiye İnşaat Malzemecileri Sanayicileri Derneği ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği yetkilileri sunum yapacak. (ANKARA)

16.30 - 18.51 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Erdoğan, Iğdır - Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış törenini gerçekleştirecek ve Aliyev ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağının özelleştirilmesine karşı maden işçilerinin başlattığı eyleme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Politika, Güvenlik, Mahkeme, Enerji, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 5 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:26:19. #7.13#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 5 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.