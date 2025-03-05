Anka Haber Ajansı 5 Mart Çarşamba Gündemi

Güncel

09.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade için İstanbul Adliyesi'ne gidecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı bültenini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında milletvekilleri ve belediye eş başkanları basına kapalı olarak toplanacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eski Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip'in ölüm yıldönümünde mezarı başında düzenlenen anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatılmasına ve diğer soruşturmalara karşı İstanbul'daki 39 ilçenin başkanı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 14.00 - 17.00 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Çiğli Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı Lansmanı'na ve CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Adı Kadın" belgesel gösterimine katılacak. Kaya, Bayındır'da 129 fidan dikim törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.00 - 19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüşecek, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Toplantısında konuşacak. Özel, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı David McAllister, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe García Pérez, ?Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tütto ve Avrupa Bölgeler Komitesi Avrupa Sosyalist Partisi Grubu Başkanı Luca Menesini'yle görüşecek. Özel, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ve Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Giacomo Filibeck'le görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BRÜKSEL)

12.30 - İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Grubu bileşenleri Mimarlık Merkezi'nde " Aliağa'da ÇED'siz, lisanssız, denetimsiz gemi sökümüne karşı mücadelemiz devam ediyor" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

13.30 - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yerel Eşitlik ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Prgramı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MERSİN)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.15 - TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, Türkiye İnşaat Malzemecileri Sanayicileri Derneği ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği yetkilileri sunum yapacak. (ANKARA)

16.30 - 18.51 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Erdoğan, Iğdır - Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış törenini gerçekleştirecek ve Aliyev ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağının özelleştirilmesine karşı maden işçilerinin başlattığı eyleme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…