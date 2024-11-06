Anka Haber Ajansı 6 Kasım Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 6 Kasım Çarşamba Gündemi

Anka Haber Ajansı 6 Kasım Çarşamba Gündemi

ANKA Haber Ajansı 6 Kasım Çarşamba gündemi

06.11.2024 09:05  Güncelleme: 09:09
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09.30- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Brand Week açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - 10.30 - Saadet Partisi ve İYİ Partisi Meclis grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği "Bilim ve Demokrasi Işığında Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek" adlı toplantıya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ESKİŞEHİR)

10.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (ANKARA)

10.00 - 11.00 - 17.00- CHP heyetinin Esenyurt Belediyesi ziyareti, basın açıklaması ve Demokrasi Nöbeti devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, 2023 yılı AR-GE faaliyetleri araştırması sonuçlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.30- CHP yöneticileri ve avukatlar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edecek, ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30- İzmir Sağlık Platformu, Sağlık Bakanlığı'nın Aile Hekimliği Yönetmeliğine karşı iş bırakma eylemi ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kayyum atanan Halfeti Belediyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ŞANLIURFA)

14.00 - TBMM Genel Kurulunda, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

16.30- Eğitim İş İzmir Şubeleri, "Resen atamaya hayır" başlıklı konulu açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

17.30- Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İsveç'in Malmö takımını konuk edecek. (İSTANBUL)

20.15- CHP Genel Başkanı Özel, Sözcü TV'nin yayınına katılacak. (ANKARA)

- ?ABD'de başkanlık ve kongre seçimlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ?Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer alacak ve zirve oturumuna katılacak. Erdoğan, Zirve Bildirisi ile Kararların İmzalanması ve Ödül Töreni ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği resepsiyona iştirak edecek. (BİŞKEK)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

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