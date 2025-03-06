Anka Haber Ajansı 6 Mart Perşembe Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 6 Mart Perşembe Gündemi

ANKA Haber Ajansı 6 Mart Perşembe gündemi

06.03.2025 09:01  Güncelleme: 11:05
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10.00 - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısı toplantısı yapacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" bültenini yayınlayacak. (ANKARA)

11.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde "Kadının Statüsünün Güçlendirilmesi" paneline katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yılın ikinci faiz kararını açıklayacak (ANKARA)

12.30 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal demokrat liderler, devlet başkanları, başbakanlar, başbakan yardımcılarının katılacağı, Avrupa Birliği Konseyine hazırlık toplantısına katılacak ve CHP Belçika Birliği'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BRÜKSEL)

18.52- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftar programında bir araya gelecek. (ANKARA)

18.52 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İslam ülkelerinin büyükelçileriyle iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.07 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi Ünalan Kent Lokantası Açılışı ve İftar Programı ile Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.45- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers ekibini konuk edecek. (İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüşecek. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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