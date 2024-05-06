Çocuk gelin davasında sanıklar yeniden yargılanacak

Güncel

10.00- Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada sanıklar yeniden yargılanacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

10.00 - Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davasının duruşmasında, dönemin Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek tanık olarak dinlenecek. (ANKARA)

10.30- 12.30- Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 52. yılı nedeniyle Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarları başında, bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerince farklı saatlerde anma törenleri düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan anma törenlerine katılacak. SOL Parti, TİP ve bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri tarafından da anma törenleri gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

13.00 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

14.00 - İYİ Parti'de TBMM Grup Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Seçimin ardından Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ Dijital Dönüşüm Projeleri Lansmanı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-İSTANBUL)

15.00 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesin sonuçları açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

15.30 - Kabine toplantısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

16.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi'ne ziyarette bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

18.00- CHP İstanbul Gençlik Kolları "Atatürk'ten Deniz'lere, Taksim'den Dolmabahçe'ye Bağımsızlığa" sloganıyla yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

18.30- Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 52. yılı nedeniyle İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

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