Anka Haber Ajansı 7 Nisan Pazartesi Gündemi

11.00- Mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30- DEM PartiGrup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00- Şişli Belediyesi CHP Meclis Grubu tarafından gerçekleştirilecek grup toplantısının ardından CHP Şişli İlçe Başkanı tarafından basın açıklaması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30- İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla İzmir Adliyesi C Kapısı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30- EGEÇEP "Aliağa İZDEMİR Termik Santrali ÇED Olumlu" kararının iptali için dava açacak ve Bölge Adliye Mahkemeleri güney kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

14.30 - 16.00 - 16.30 - Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Gölbaşı Kampüsü'nde bulunan Çengel'den Mühendislilk Fakültesi dekanlığına yürüyüş düzenleyecek. ODTÜ öğrencileri, Fizik Çimleri'nde bir araya gelerek "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganıyla 100. Yıl Mahallesi'ne yürüyecek. Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü'ndeki öğrencileri de Güneş Meydanı'ndan rektörüğe yürüyüş düzenleyecek ve burada basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.00 - Üniversite öğrencileri, tutuklu arkadaşlarıyla dayanışma için Kadıköy İskele'de buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30 - İstanbul Barosu'nda "süregelen toplu gözaltılar ve yaşanan hukuka aykırılıklarla" ilgili toplantı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

20.00 - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Beşiktaş Meydanı'nda "Hükümete Diz Çökmüyoruz Kurtuluş Savaşı Kahramanlarının Önünde Diz Çöküyoruz" başlığıyla düzenlenecek eylemde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'de Göztepe- Gaziantep FK ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçları oynanacak. (İZMİR - İSTANBUL)

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…