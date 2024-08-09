TÜİK, haziran ayına ilişkin sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak - Son Dakika
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TÜİK, haziran ayına ilişkin sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak

ANKA Haber Ajansı 9 Ağustos Cuma gündemi

09.08.2024 09:09  Güncelleme: 11:37
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10.00- TÜİK, haziran ayına ilişkin sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - CHP Menemen İlçe Başkanlığı, Menemen Belediyesi'nin arazi satışlarını protesto etmek için Menemen Cumhuriyet Meydanı'ndan  Menemen Belediyesi'ne yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı nedeniyle TBMM'nin olağanüstü toplanması talebiyle hazırlanan ortak dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunacak ve muhalefet partilerinin temsilcileriyle 2 No'lu Basın Kapısı önünde ortak basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.15 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP'nin eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" programı kapsamında, Valiği ve partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/MALATYA)

18.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin Ibrahimovic ile görüşecek.

Ankara'da, sabah erken saatlerde bir yolcu otobüsünün köprüye çarpması sonucu 10 kişinin öldüğü kaza ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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