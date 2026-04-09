Anka Haber Ajansı 9 Nisan Perşembe Gündemi

08.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANTALYA)

09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen cezaların İstinaf'ta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı davaya, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (ANKARA)

09.45 - 8 Eylül 2025 tarihinde İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen, 2 polisin şehit olduğu saldıraya ilişkin davanın ilk duruşması İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.00 - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, düzenleyeceği basın toplantısında ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmede bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

10.00 - TÜİK, şubat ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İstanbul Adliyesi önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen ve Eyüpsultan'da failin aracının bagajında bulunan Ayşe Çelik'in duruşması öncesinde açıklama ypacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - Asgari Ücret İnisiyatifi, asgari ücrete zam talebiyle TBMM Dikmen Kapısı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine başkan vekilliği seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURSA)

11.00 - 14.00 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla bu yıl 486'ncı kez düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali tanıtım toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

12.30 - TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, kentteki yeni imar planlarına yönelik açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına başkanlık yapacak. (ANKARA)

14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon Günleri çerçevesinde 1. Meclis'e vefa ziyareti yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'a Akman Premium Otel'de rozet takacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu için İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir'in katılımıyla basın toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - "Eşit işe eşit ücret" talebiyle bir süredir grevde olan özel İtalyan Lisesi öğretmenleri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin ardından, İsrail'in ateşkes sürecini riske atan Lübnan'a yönelik saldırıları takip ediliyor. (ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile görüşecek. (ANKARA)

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANTALYA)

20.00 - Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, Samsunspor'u konuk edecek. (RİZE)

