-KESK, Eğitim Sen Genel Merkezi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri Seçim Tutum Belgesini açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-11.00)
-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli metro hattı Çekmeköy- Samandıra 1. Etap açılışına katılacak, ardından Antalya'da halka hitap edecek ve iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ 13.00-17.00-19.12
-Astsubaylar, İstanbul Maltepe Meydanı'nda miting yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13: 00)
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında 5. Etap temel atma törenini ev sahipliği yapacak (GÖRÜNTÜLÜ/ 13.00)
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum mitingine ve İstanbul'da iftar programına katılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 14. 30-19.19)
-ABB Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut'ta Batı Adliyesi Yanı Park Alanı, Çankaya'da Seçim Koordinasyon Merkezi ve Yenimahalle'de Batıkent Rekreasyon Alanı 1. Etap açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 15: 00-17.00-20.30)
- "Büyük Hekim Yürüyüşü" İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden Kadıköy İskele'ye gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 15: 00)
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta esnaf ziyaretlerinin ardından iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 15.45-17.00)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü dolayısıyla Bakanlık'ta yapılacak etkinliğe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 17.15)
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla iftar programında buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 19: 19)
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Son Dakika › Güncel › KESK, Eğitim Sen Genel Merkezi'nde Seçim Tutum Belgesini açıklayacak - Son Dakika
Çatalca'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçması sonucu soluk borusu tıkandı. Öğretmen tarafından uygulanan heimlich manevrası ile öğrenci kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrencinin durumu iyi olduğu belirtildi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hatayspor, üst sıralara çıkmak isteyen bir performans sergilemek için seyircisi önünde galibiyet arayacak.
Beylikdüzü'nde farklı günlerde iki ayrı marketten ürün çalan bir hırsız, bir markette çantaya doldururken diğerinde ise göğsüne saklayarak kaçtı. Şüpheli, market çalışanının şüphelenmesi üzerine güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.
Denizli'de yaşlı bir çiftçinin tarlasında çalışırken yanına gelen dolandırıcılar, sahte heykelleri çiftçiye emanet etti. Şüpheliler, çiftçiden 10 bin euro alarak yurt dışından gelecek sözde alıcının yol masraflarını karşılayacaklarını söyledi. Ancak çiftçi durumdan şüphelenerek jandarmaya başvurdu. Yapılan operasyonla şüpheliler İzmir'de yakalandı.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Recep Gün'den devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Gün, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, insan odaklı hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
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