ANKA İHA, L-UMTAS Füzesi ile Hedefi Tam İasbetle Vurdu

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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli insansız hava aracı ANKA, Roketsan üretimi L-UMTAS füzesi ile 15 bin feet yükseklikten hedefini tam isabetle vurdu.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından, ANKA insansız hava aracının Roketsan üretimi L-UMTAS füzesi ile hedefini tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü paylaştı. Açıklamada, ANKA'nın 15 bin feetten hedefi tam isabetle vurduğuna dikkat çekilerek, "Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür. Roketsan'ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye'nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz" denildi.

GÖRGÜN: SAVUNMA SANAYİMİZİN GÜCÜ

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA'nın L-UMTAS füzesiyle hedefi tam isabetle vurması, yerli ve milli savunma sanayimizin gücünü ve geldiği noktayı bir kez daha ortaya koyuyor. Bu başarı, mühendislerimizden teknisyenlerimize, sanayicilerimizden alt yüklenicilerimize kadar herkesin azimli ve özverili çalışmasının bir sonucudur. Bu önemli başarıda emeği geçen TUSAŞ ve ROKETSAN çalışanlarını, Savunma Sanayii Başkanlığımızın değerli personelini, sanayicilerimizi ve alt yüklenicilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Birlikte, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini daha ileriye taşıyor, geleceğe güçlü adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.