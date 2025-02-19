Anka'nın "Ankara'da Taneyle Bebek Bezi Satışı" Haberi Meclis Gündeminde: "Bu Utanç Tablosunun Sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" - Son Dakika
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Anka'nın "Ankara'da Taneyle Bebek Bezi Satışı" Haberi Meclis Gündeminde: "Bu Utanç Tablosunun Sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır"

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Muhalefet partisi liderleri, ANKA Haber Ajansı'nın "Ankara'da taneyle bebek bezi satışı" haberini Meclis gündemine getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ülkenin başkentinde bir ana, bir baba evladına paketle bebek bezi alamıyor; ekonomik gücü tane ile bebek bezi almaya yetebilmektedir. Bu utanç tablosunun sorumlusu ne milletimizdir, ne ülkemizin imkansızlıklarıdır. Bu utanç tablosunun sorumlusu, bakıp da görmeyen bakanlar ve onların yetki ve ita amiri Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

19.02.2025 15:30
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(ANKARA) - Muhalefet partisi liderleri, ANKA Haber Ajansı'nın " Ankara'da taneyle bebek bezi satışı" haberini Meclis gündemine getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ülkenin başkentinde bir ana, bir baba evladına paketle bebek bezi alamıyor; ekonomik gücü tane ile bebek bezi almaya yetebilmektedir. Bu utanç tablosunun sorumlusu ne milletimizdir, ne ülkemizin imkansızlıklarıdır. Bu utanç tablosunun sorumlusu, bakıp da görmeyen bakanlar ve onların yetki ve ita amiri Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

ANKA Haber Ajansı, bebek büyüten anne babaların temel ihtiyaçlarından bebek bezlerinin bile taneyle satılmaya başladığını haberleştirmişti. Altındağ'ın İsmetpaşa Mahallesi bakkallarından Vasfiye Dağıstan, müşterilerinin alım gücü olmadığını, genellikle veresiye yazdırdıklarını anlattı ve bu nedenle bebek bezini taneyle, 7 buçuk liradan satmaya başladığını söyledi.

25 yıldır Ankara'da yaşayan Hataylı bakkal Vasfiye Dağıstan, "Bir adet bebek bezini 7 buçuk liraya satıyorum. Paket alabilen kimse yok. Bir paket bezi alıyorum, tekli veriyorum. Para varsa veriyorum, para yoksa yine veriyorum. Ne yapacağız? İnsanlara acıyorum veresiye yazıyorum. İnsanlar para yok diyor, veresiye yazıyorum" demişti.

Muhalefet partilerinin liderleri, ANKA Haber Ajansı'nın "Ankara'da taneyle bebek bezi satışı" haberini Meclis gündemine getirdi. Yeni Yol grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Türkiye'nin gerçek gündemi, iktidarın bilerek, isteyerek değiştirdiği suni gündemler olmamalıdır. Bütçe daha ilk aydan 139 milyar lira açık verdi. Anne ve babalar, bebek bezini paketle almadığı için tek tek almak durumunda kalıyorlar" dedi.

"Bu utanç tablosunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Ekonominin gerçek göstergesi; vatandaşlarımızın yaşadıklarıdır. Bakınız, geçtiğimiz günlerde, ülkemizin Başkenti Ankara'mızda yıllardır bakkallık yapan esnafımız Altındağ ilçesinde bakkallık yapan Vasfiye Dağıstan bakın neler söylemiştir: 'Bir adet bebek bezini 7,5 liraya satıyorum. Paket alabilen kimse yok. Bir paket bezi alıyorum, tek tek veriyorum. Para varsa veriyorlar, yoksa yine veriyorum. Ne yapacağız? Buradaki bazı fakir, gariban insanlar geliyor, sadece 2 tane haşlanmış yumurta alıyor. İnsanlara acıyorum.' Olayın vahametini görebiliyor musunuz? Ülkenin başkentinde bir ana, bir baba evladına paketle bebek bezi alamıyor; ekonomik gücü tane ile bebek bezi almaya yetebilmektedir. Bu utanç tablosunun sorumlusu ne milletimizdir, ne ülkemizin imkansızlıklarıdır. Bu utanç tablosunun sorumlusu, bakıp da görmeyen bakanlar ve onların yetki ve ita amiri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün sorumluluk ondadır."

"Toplumu bu hale getiren bu yönetimi kınıyoruz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da partisinin grup toplantısında, "Tekli çocuk bezi alacak bir noktaya getirdiler halkı bu yönetim. Tekli çocuk bezi almak nedir ya Allah aşkına ya? Kavunu, karpuzu anladık. Aileler akşam evine giderken çocuğuna tek bez alıyor, tek bez. Toplumu bu hale getiren bu yönetimi kınıyoruz, eleştiriyoruz. Sandık kurulduğunda takli bez alanlar gerekli mesajı verecektir" demişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka'nın 'Ankara'da Taneyle Bebek Bezi Satışı' Haberi Meclis Gündeminde: 'Bu Utanç Tablosunun Sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır' - Son Dakika

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