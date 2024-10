ANKARA AK Parti\'li kadınlardan Filistin\'e destek açıklaması

Güncel

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1'inci yılında Filistinlilere destek açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıların 1'inci yılı nedeniyle Filistinli sivillere destek amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı açıklama yaptı. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi önünde bir araya gelen Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri, 'Çocuk hakları nerede', 'Anne katili İsrail', 'Soykırıma dur de, sessiz çığlıkların sesi ol' yazılı döviz ve pankartları taşıyarak, İsrail'i protesto etti.

'CANLAR RAKAM DEĞİLDİR'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 365 gündür yanan canların haddi hesabı olmadığını belirterek, Dili, dini her ne olursa olsun zulme maruz kalan her insanın sorumluluğu hepimizin üzerinde. Hepimiz Filistin'iz, hepimiz Gazze'yiz, hepimiz Doğu Türkistan'ız. Zulüm her neredeyse biz tam karşısındayız. İsrail'in 1 yıldır düzenlediği katliamlarda 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere 41 bini aşan Filistinli hayatını kaybetti. 96 bini aşan yaralı var. 986 sağlık çalışanı, 396 gazeteci, 85 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti. Bunlar sadece bazı rakamlar. Fakat canlar rakam değildir. Her bir can, bizim için son derece kıymetli. Halen enkazın altında binlerce kişi olduğu biliniyor. Halkın sığındığı hastane, eğitim kurulları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'One minute' çıkışından bu yana tüm platformlarda tekrar tekrar vurguladığı gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Son açıklamalarda 25 binden fazla çocuğun ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybettiğini biliyoruz. Çoğu çocuk fiziki ve ruhsal yaralarla boğuşuyor. Birçoğu organlarını kaybetti. Bu çocukların hayata tutunabilmesi için dünya daha ne kadar sessiz kalacak dedi.

'SOYKIRIMIN GÖLGESİNDE GEÇEN BİR YIL' PANOSU

İsrail'in Filistin ve Gazze'de özellikle kadın ve çocukları hedef aldığını aktaran Keşir, Onun için bugünkü temamızın temel başlığı, soykırım. Çünkü İsrail nüfus politikalarına baktığınızda çok uzun yıllardır, kuruluşundan bu yana sistemli bir şekilde nüfus artış politikasını izlediğini görüyoruz. Fakat sadece son 1 yıldır değil, ondan önce de Filistinlilere yapılan tüm saldırılarda temel hedefin kadınlar ve çocuklar olması da bunun apaçık bir soykırım olduğunun göstergesi diye konuştu. Basın açıklaması sonrası Filistin'de öldürülen anneler ve çocuklara dikkat çekmek amacıyla 'Soykırımın gölgesinde geçen bir yıl' adıyla pano oluşturuldu.

