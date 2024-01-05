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Ankara Barosu'nun 'bayrak' suç duyurusuna tepki - Son Dakika
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Ankara Barosu'nun 'bayrak' suç duyurusuna tepki

Ankara Barosu'nun İstanbul'da Kelime-i Tevhid bayrağı açılmasıyla ilgili suç duyurusuna tepki göstermek için Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, baronun suç duyurusunu eleştirdi. Platform üyesi Ömer Polat, açıklamada, Tevhid bayrağının Müslümanların yaşam tarzı ve en büyük sloganı olduğunu belirtti.

Ankara Barosu\'nun \'bayrak\' suç duyurusuna tepki
05.01.2024 - 17:13,
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Ankara Barosu'nun 'bayrak' suç duyurusuna tepki

ANKARA Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'da Kelime-i Tevhid bayrağı açılması ile ilgili Ankara Barosu'nun suç duyurusuna tepki göstermek için Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Ankara Barosu, 1 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünde Kelime-i Tevhid bayrağı açılması sonrası, İstanbul Valisi Davut Gül, ilgili kamu görevlileri ve bayrağı açanlara yönelik önceki gün 'Anayasa'yı ihlal', 'görevi kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ankara Filistin Platformu üyesi yaklaşık 30 kişi, Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi. Grup, Ankara Barosu'nun suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı. Platform üyesi Ömer Polat, grup adına basın açıklamasını okudu. İslam'a içten içe kin güden kimseler tarafından Kelime-i Tevhid'e karşı saldırı kampanyası başlatıldığını belirten Polat, "İdeolojik saplantıları yüzünden adalete kör kalmış, milletin değerlerinden uzaklaşmış Ankara Barosu, İstanbul'daki eyleme katılanlara ve Tevhid bayrağı taşıyanlara suç duyurusunda bulunma skandalına imza atmıştır. Burada bu ülkenin Müslüman gençleri olarak haykırıyoruz; ey kendini bilmez gafiller, siz bilmez misiniz ki her bir Müslüman fert, Tevhid bayrağını yüreğine nakış nakış işlemiştir. Siz bilmez misiniz ki dünyadaki 2 milyar Müslüman, Kelime-i Tevhid için yaşar ve Kelime-i Tevhid için can verir. Siz bilmez misiniz ki emperyalist güçler bu toprakları işgal etme girişiminde bulunduğunda çocuk, kadın, yaşlı ve erkek demeden herkes Kelime-i Tevhid için mücadele etmiş, onların iradesini temsil eden ilk Meclis açılırken Kelime-i Tevhid nidaları semalarımızda yankılanmıştır. Kelime-i Tevhid, ezanlarımızla hala ülkemizin semalarında yankılanmaya devam etmektedir. Kelime-i Tevhid, Müslümanların yaşam tarzı ve en büyük sloganıdır" dedi.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Filistin, Ankara, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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