Ankara Belediyesi 2025 Bütçesini Görüştü

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, belediye ve bağlı kuruluşlarının 2025 Mali Yılı Bütçe görüşmesini tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında ilk birleşimi gerçekleştirilen kasım ayı 12. toplantısının ikinci ve üçüncü oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında belediye konferans salonunda yapıldı.

Basına kapalı olarak ABB TV ile sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan ve 7 saat süren Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Yavaş tarafından oylaması yapılan ABB, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve EGO Genel müdürlüklerinin 2025 Mali Yılı Bütçesi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunca tanzim edilen rapor müzakereye açıldı.

"Hayal metro istemiyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, bütçe kitapçığında önceki yıla ait verilerin bulunmaması nedeniyle bütçeye ilişkin yorum veya değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığını savunarak, şeffaflık ilkesi gereği diğer yılların da Ankaralıların bilgisine sunulmasını istedi.

Bütçede, Mamak metrosu (Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı) için 3 milyar 650 milyon lira bütçe ayrıldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hayal metro istemiyoruz. Metronun sadece hayal gücümüzde kalmasını da istemiyoruz. 2025 yılı için hazırlanan bütçe ile performans programında yer alan kaynak ve ihtiyaçları birbirini tutmamaktadır. Günümüzde 1 kilometre metro yapım maliyetinin 40 milyon dolar olduğunu hesaba kattığımızda 8 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu metro hattının ortalama maliyetinin 320 milyon dolar olduğu görülmektedir. Türk lirasına çevrildiğinde karşılığı 11 milyar Türk lirası etmektedir. Bu yıl ayrılan kaynağın harcandığını varsaydığımızda metronun 3 yıllık bir zaman diliminde tamamlanacağını görüyoruz. Teknolojinin geliştiği günümüzde 8 kilometrelik bir metronun daha kısa bir sürede bitirilmesini hayal ediyoruz."

"Bu ödemelerin gerekçesi ve açıklaması asla olamaz"

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da konser tartışmalarına ilişkin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Meclis toplantısında açıklamalarda bulunacağını bildirdikten sonra meclis üyelerinin olmadığı bir basın açıklaması düzenlediğini söyledi.

Yavaş'ın konserlere ilişkin açıklamalarına değinen Yalçın, "Önce asılsız iddialar dedi, sonra da iddiaların hepsini ispatlayan belgeleri kendisi burada açıkladı. 'Bu paralar yüksek diyebilirsiniz ama biz milli günleri kutladık.' dedi. Piyasa fiyatlarına oranla 80 ila 100 kat fazla yapılan ödemeler var. Bu açıklamaların hiçbiri bu ödemelerin gerekçesi ve açıklaması asla olamaz." diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza doğrusunu anlatacağız"

ABB'nin sigorta ve prim borcu olarak Türkiye'de ilk sırada olduğunu ifade eden Yalçın, Yavaş'ın "Bir kuruş borcumuz yok, o şirketlerin borcu." değerlendirmesinde bulunduğunu belirtti.

Yavaş'ın işaret ettiği şirketlerin sermayesinin ABB'ye ait olduğunu anlatan Yalçın, eski bir CHP genel başkan yardımcısının da konserler için harcanan ücretlere tepki gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şirketlerden iyisiyle kötüsüyle, her haliyle ABB yani doğal olarak ABB yönetimi sorumludur. ABB'nin 8,6 milyar lira sigorta prim borcu bulunmaktadır. 2 milyar liranın üzerinde de vergi borcu bulunmaktadır. Verilmeyecek hesap yoksa neden Mansur Yavaş Meclis'te değil. Bunların hepsini tek tek gerek televizyon programlarına çıkarak gerek ilçe ilçe ve mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımıza doğrusunu anlatacağız.

Mansur Yavaş çıktı, konserlere ilişkin 'Bu rakamları ödedik.' dedi. Gerçekten utanılacak bir durumdur. Bu konserlere bu fahiş bedellerin neden ödendiği, kimler tarafından ödendiği, ödenen şirketin Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yöneten şirket olup olmadığı açıklanmalıdır. 3 günlük konsere 130 milyon lira veren zihniyet, 90 günlük seçim kampanyasına da 5 milyar para harcar. Bunun hesabının verilmesi lazım. Mansur Yavaş seçim dönemine harcadığı parayı ibraz edeceğine ilişkin söz vermişti. Yavaş'tan bu ödeme dekontlarını önümüzdeki Meclis toplantısına kadar açıklamasını rica ediyoruz."

"En önemli sebep, halkın sesine kulak vermemektir"

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise Yavaş'ın göreve geldikten sonra canlı yayımlanmaya başlayan Belediye Meclis toplantılarından haberdar olduğunu, Meclis'in sesini kısmak gibi bir amaçlarının bulunmadığını vurguladı.

Meclis'in ilk oturumunda konser tartışmaları nedeniyle yaşanan kavgadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Neslihanoğlu, "Siyasetle uğraşanların başarı ya da başarısızlıklarının altında yatan en önemli sebep, halkın sesine kulak vermemektir. Sizlere muhalefet nasıl olur ve neden muhalefette kalacaksınız onları anlatacağım. Mansur Yavaş, sizlerin yaptıklarının haricinde halkın ihtiyaç ve taleplerine kulak vermiştir. Sokağın sesini duymadığınız için kaybettiniz. Biz ise sokağın sesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe kesin hesabına ilişkin söz alan ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hümeyra Buksur, Meclis'e rapora ilişkin bilgi verdi.

Yalçın da Neslihanoğlu'na cevap vermek için söz aldı. Neslihanoğlu'nun iddialarına yanıt vermek yerine demagoji yaptığını öne süren Yalçın, kentteki trafik, toplu taşıma ve altyapı sorunlarına ilişkin çözüm beklediklerini dile getirdi.

Bazı Meclis üyeleri de söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı rapordaki cetvellerin okunması ve Mansur Yavaş'ın kürsüye çıkarak bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etmesinin ardından bütçe görüşmeleri sona erdi.