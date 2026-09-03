Ankara Beypazarı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara Beypazarı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ankara Beypazarı\'nda iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Nallıhan Yolu Fasıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Şamil Emin Ö. yönetimindeki 34 MHH 914 plakalı otomobil, Şenol G.'nin kullandığı 07 GEN 81 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan otomobil devrilirken, kazada otomobil sürücüsü Şamil Emin Ö. ile hafif ticari aracın sürücüsü Şenol G. ve yanındaki kardeşi Nurcan G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara Beypazarı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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