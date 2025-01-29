Ankara Buluşmaları Rektörlerle Başladı

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"Ankara Buluşmaları" toplantılarının ilki üniversite rektörleriyle yapıldı

ANKARA - Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Ankara Buluşmaları" toplantı serisinin ilki, ATO Yönetim Kurulu Gürsel Baran ile ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in ev sahipliğinde üniversite rektörleriyle yapıldı.

ATO tarafından Ankara'nın ekonomik gelişimini desteklemek, gelecek vizyonu çizmek ve diğer kurum-kuruluşlarla projeler geliştirmek amacıyla düzenlenen "Ankara Buluşmaları" toplantı serisinin ilki, ATO Yönetim Kurulu Gürsel Baran ile ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in ev sahipliğinde Ankara'da faaliyet gösteren üniversitelerin rektörlerinin katılımı ile ATO Duatepe Salonu'nunda gerçekleşti. Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil'in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, birçok rektör ve rektör yardımcısının yanı sıra ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali İhsan Güçlü, Halil İlik ile Yasin Özyolu katıldı.

Konuşmasına, Ankara'nın temel göstergelerini içeren bir sunum yaparak başlayan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası hakkında bilgi verdi. Ankara Ticaret Odası olarak yürüttükleri çalışmaların Başkent'in mevcut şartları, sorunları ve ihtiyaçlarını gündeme getirdiğini kaydeden Baran, "Ankara, siyasetin, bürokrasinin, kamu yönetiminin merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleri, üretim kapasitesi, ticaret ve turizm iklimi ve yükselen ihracat potansiyeliyle önemli bir şehir. Ankara'nın potansiyelinin harekete geçirilmesi ve ülkemizin gelişimine daha güçlü katkı sağlayabilmesi için gelişebileceği alanları belirlemek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini ortaya koymak, yeni projeler üretmek, kısacası kentimizi konuşmak üzere, Ankara ile ilgili söz söyleyebilecek tüm kesimlerle "Ankara Buluşmaları" toplantılarında bir araya gelmeyi, görüş alışverişinde bulunmayı, istişare etmeyi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi istedik" diye konuştu.

Sanayi, ticaret ve ihracat merkezi Ankara

Ankara'nın sanayi, ticarette ülke genelinde edindiğini yere değinen Baran, şunları söyledi:

"Ankara, ticarette ve sanayide ağırlığı olan, turizmde gelişen, tarımsal üretimde yeri olan önemli bir şehir. Nüfusu 7 milyona yaklaşan Ankara, ülke genelinde sayıları 2,5 milyonu bulan şirketlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 45'i Ankara'da bulunuyor. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısının 60'ının merkezi de Ankara'da yer alıyor. Ülke genelinde yaklaşık 400 Organize Sanayi Bölgesi'nin 13'ü Ankara'da. Dünya'nın örnek aldığı Organize Sanayi Bölgeleri şehrimizde üretim yapıyor. Ülke genelindeki toplam 105 teknoloji geliştirme bölgesinin 13'ü yine şehrimizde. Ülke genelinde faaliyette olan 1.330 Ar-Ge Merkezi'nin 152'si Ankara'da. Yine ülke genelinde faaliyette olan 331 tasarım merkezinin 36'sı şehrimizde bulunuyor. Ankara'nın Organize Sanayi Bölgeleri'nde savunma sanayi, metal işleme, iş makinası üretimi, mobilya, inşaat malzemeleri başta olmak üzere, birçok alanda iç ve dış pazara üretim gerçekleştiriliyor. Başkent Ankara, aralarında ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, MKE, ASFAT gibi önde gelen şirketlerin yer aldığı, savunma sanayi firmalarına da ev sahipliği yapıyor. Başkent'te üretilen savunma sanayi sistemleri birçok ülkeye ihraç ediliyor. Başkent'te ayrıca, keresteden mobilyaya kadar birçok alanda üretim gerçekleştiren, daha küçük ölçekli işletmeleri bünyesinde barındıran 10 adet sanayi sitesi bulunuyor. Başkentimizin 14 milyar doları ihracat olmak üzere yaklaşık 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmi söz konusu. İhracat kilogram fiyatı ise Türkiye ortalaması olan 1,42 doların çok üzerinde. Ankara'nın ihracatı incelendiğinde, yüksek teknoloji ihracatı payı yüzde 13 ile Türkiye ortalaması olan yüzde 3,8'in üzerinde. Yani her 100 dolarlık ihracatımızın 13 doları yüksek teknoloji ürünlerinden elde ediliyor."