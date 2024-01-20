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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde inşa edeceğiz - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde inşa edeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ankara'nın tarihini ve kültürünü ortaya çıkaracak çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Yavaş, Ankara'nın dünya başkentleriyle yarışıp Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde inşa edileceğini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara\'yı Mustafa Kemal Atatürk\'ün emanetine yakışır şekilde inşa edeceğiz
20.01.2024 - 16:53,
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dünya başkentleriyle yarışıp Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı, onun emanetine yakışır şekilde hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Çankaya Belediyesince restorasyonu tamamlanan Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışında konuşan Yavaş, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden sonra belediye başkanı sayılarını artırarak, Belediye Meclisindeki çoğunluğu ele geçirmeyi hedeflediklerini, Ankara'nın tarihini, kültürünü ortaya çıkaracak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yavaş, " Ulus'tan başladık Kale'ye kadar devam ediyoruz. İki etabı bitirdik, tek etap kaldı gösterebilecek. Orada otopark ve çıkışı da kolaylaştırmak suretiyle Ulus Meydanı'ndan başlayarak trafiği yer altına alma projesini de Kültür Tabiat Varlıkları Kuruluna verdik. Ulus'tan başlayarak Hıdırlıktepe, Kale ve Hacı Bayram'ın tamamı ayağa kalkmış oluyor. Oradaki tarihi, kültürü yaşatacağız." diye konuştu.

Kentlerin hafızalarıyla yaşayacağını vurgulayan Mansur Yavaş, "Bizdeki en eski kent merkezini ortaya çıkarıp turist olarak gelenlerin tarihimizi, kültürümüzü yerinde görmesini sağlayacağız ve ancak bu şekilde dünya başkentleriyle yarışıp Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı onun emanetine yakışır şekilde hep birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de restore ettikleri köşk hakkında bilgi vererek, Anıtkabir'i ziyaret etmek üzere gelenlerin bu müzeye de gelmesi için tur dernekleriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Taşdelen, "Çankaya Belediyesi rantın değil halkın belediyesidir, ranta değil halka hizmet eder. Halkın olanı, her Cumhuriyet Halk Partili gibi halka geri verir. Onun en güzel örneklerinden biri işte bu tarihi köşktür. Ranta açılmadı, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir müze haline geldi. Tüm Ankaralıların da çok beğeneceğinden eminim." dedi.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve beraberindekiler tarafından yapıldı. Açılışa, Abidin Paşa'nın üçüncü kuşak torunu Esin İleri de katıldı.

Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından yaptırıldı

Modern bir müzeye dönüştürülerek Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi olarak hizmete açılan köşk, 1886-1894 yılları arasında vali olarak bulunduğu Ankara'nın imarında önemli hizmetlerde bulunan Abidin Paşa tarafından yaptırıldı.

Köşk, Milli Mücadele döneminde Türk ordusunun subay ihtiyacını karşılayan Sınıf-i Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı'na ev sahipliği yapan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret edip konuşma yaptığı mekanlardan biri oldu.

Abidin Paşa Köşkü'nde oluşturulan Milli Mücadele Müzesi, son teknoloji ve üç boyutlu sunumlarla kuruluş mücadelesini ziyaretçilerine yaşatacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde inşa edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde inşa edeceğiz - Son Dakika
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