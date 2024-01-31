Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş\'ı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.
Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, BTP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Yavaş'ın 5 yıl boyunca Ankara'da gerçekleştirdiği hizmet ve projeleri ile yerel seçimlere ilişkin konular konuşuldu.
Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Yavaş ve Baş açıklamalarda bulundu.
Yavaş, 5 yılda yaptıkları çalışmaları BTP Genel Başkanı Baş'la paylaştığını belirterek, "Seçime giriyoruz. Afişlerde de gördüğünüz gibi 'Ankara'nın Başkanı Herkesin Başkanı' logosuyla çıktık. Bir belediye başkanı hizmet ettiği hiç kimseyi ayıramaz, seçildikten sonra tüm halkı kucaklar. Beş yıl boyunca bu şekilde çalıştık. Genel Başkanımızla önümüzdeki döneme ait görüşlerimi paylaştım. İnşallah, olumlu bir sonuç doğacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Hüseyin Baş da Yavaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin genel siyasi çizgisini, gelecek beklentilerini, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yavaş'ın bu süreçte yaptığı çalışmalarla ilgili istişare yaptıklarını söyledi.
Gelecek dönemde de görüşmelerinin olabileceğini aktaran Baş, "Bu vesileyle Ankara'nın siyasi atmosferi, genel Türkiye atmosferinin geleceğine ilişkin çok büyük önem arz eden bir nokta olduğunun biz de Bağımsız Türkiye Partisi olarak farkında olduğumuzu kendisiyle paylaştık. Gelinen süreçte Türkiye'nin yarınlarına hem belediyecilik hizmeti hem genel siyasi ortamda daha faydalı işler yapacak bir sonucu elde etmesi adına hepimizin bir şekilde fedakarlıklar yapacağı, çalışacağı, birlikte planlamalar yapacağı bir sürecin başlayabileceğini konuşmuş olduk." dedi.
Yavaş, daha sonra bir gazetecinin yerel seçimlere ilişkin sorusu üzerine, seçmenlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu ve Ankara'da belediye meclisinde çoğunluk istediğini söyledi.
Mansur Yavaş, sosyal destek projeleriyle ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:
"Ben vaat vermiyorum, üç yıldır gerçekleştiriyorum. Onlarınki vaat. Rakibim belediye başkanı olmasaydı, vaatte bulunması normaldi ama bütçeye baktığınız zaman sosyal yardımlara ne kadar ayırdığı ortada, bunun ne kadarını verdiği de ortada. Biz Keçiören'de yaklaşık 50 bin kişiye sosyal destekte bulunurken, oranın başkanı 2-3 bin kişiye destekte bulunuyorsa burada bir problem vardır."
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile ailevi sebepler nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini feshetti.
TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı açıklamalarla devam etti. Zengin, bir grup milletvekilinin Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini düşündüğünü belirtti ve dün yapılan eylemin Anayasa'ya uygun olduğunu savundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, dar gelirli ve sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamladı. İlk etapta Mevlana Müzesi çevresindeki 1.108 konutun dönüşümünü gerçekleştiren belediye, ikinci etapta şehir merkezinde ikamet eden 263 konutun daha dönüşümünü tamamladı. Projenin üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Aileler, bu dönüşümle birlikte yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyor.
Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan büyük eleştiri alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 3-3 biten maçta Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. TBMM'deki oturumda kürsüye çıkan CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okumamış olmasına atıfta bulunarak Bekir Bozdağ'a sert çıktı.
Zafer Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları sürerken Diyarbakır ve Şırnak adayları kesinleşti. Mahmut Tatar, Diyarbakır Belediye başkan adayı olurken kızı Beyza Tatar ise Şırnak'tan aday gösterildi. Tatar ailesi daha önce de farklı partilerden Şırnak'ta milletvekili adayı olmuştu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, ''Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için 'Yarısı büyükşehirden.
Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?