Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş\'ı ziyaret etti

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, BTP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Yavaş'ın 5 yıl boyunca Ankara'da gerçekleştirdiği hizmet ve projeleri ile yerel seçimlere ilişkin konular konuşuldu.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Yavaş ve Baş açıklamalarda bulundu.

Yavaş, 5 yılda yaptıkları çalışmaları BTP Genel Başkanı Baş'la paylaştığını belirterek, "Seçime giriyoruz. Afişlerde de gördüğünüz gibi 'Ankara'nın Başkanı Herkesin Başkanı' logosuyla çıktık. Bir belediye başkanı hizmet ettiği hiç kimseyi ayıramaz, seçildikten sonra tüm halkı kucaklar. Beş yıl boyunca bu şekilde çalıştık. Genel Başkanımızla önümüzdeki döneme ait görüşlerimi paylaştım. İnşallah, olumlu bir sonuç doğacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş da Yavaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin genel siyasi çizgisini, gelecek beklentilerini, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yavaş'ın bu süreçte yaptığı çalışmalarla ilgili istişare yaptıklarını söyledi.

Gelecek dönemde de görüşmelerinin olabileceğini aktaran Baş, "Bu vesileyle Ankara'nın siyasi atmosferi, genel Türkiye atmosferinin geleceğine ilişkin çok büyük önem arz eden bir nokta olduğunun biz de Bağımsız Türkiye Partisi olarak farkında olduğumuzu kendisiyle paylaştık. Gelinen süreçte Türkiye'nin yarınlarına hem belediyecilik hizmeti hem genel siyasi ortamda daha faydalı işler yapacak bir sonucu elde etmesi adına hepimizin bir şekilde fedakarlıklar yapacağı, çalışacağı, birlikte planlamalar yapacağı bir sürecin başlayabileceğini konuşmuş olduk." dedi.

Yavaş, daha sonra bir gazetecinin yerel seçimlere ilişkin sorusu üzerine, seçmenlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu ve Ankara'da belediye meclisinde çoğunluk istediğini söyledi.

Mansur Yavaş, sosyal destek projeleriyle ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Ben vaat vermiyorum, üç yıldır gerçekleştiriyorum. Onlarınki vaat. Rakibim belediye başkanı olmasaydı, vaatte bulunması normaldi ama bütçeye baktığınız zaman sosyal yardımlara ne kadar ayırdığı ortada, bunun ne kadarını verdiği de ortada. Biz Keçiören'de yaklaşık 50 bin kişiye sosyal destekte bulunurken, oranın başkanı 2-3 bin kişiye destekte bulunuyorsa burada bir problem vardır."