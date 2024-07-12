Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırgızistan'da işbirliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırgızistan'da işbirliği görüşmeleri yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ile işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda görüşmeler yaptı. İki belediye başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin deneyimlerini Bişkek Belediyesi personeline aktarma projelerini değerlendirdi. Ayrıca, Yavaş Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Birinci Bakan Yardımcısı Seyitov Çoro ile de bir araya gelerek ikili işbirliği konularını ele aldı. Yavaş ve Cunuşaliyev, Bişkek'teki Atatürk Parkı'nı ziyaret ederek Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı ve Bişkek-Ankara-2024 iş forumuna katıldı.

12.07.2024 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırgızistan'da Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ile işbirliğinin yoğunlaştırılmasını görüştü.

Bişkek Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yavaş'ın Bişkek'te temaslarda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, tarafların ikili işbirliğinin yoğunlaştırılmasını ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin deneyimini Bişkek Belediyesi personeline aktarma projelerini değerlendirdiği kaydedildi.

Cunuşaliyev'in ortak projelerin artırılmasını istediğini, Yavaş'ın da ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığını söylediği belirtildi.

?Yavaş, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Birinci Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Birinci Bakan Yardımcısı Seyitov Çoro ile bir araya geldi.

Bakanlığın basın merkezinden edinilen bilgiye göre, görüşmede siyasi etkileşim, ticari ve ekonomik ilişkiler ve ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere ikili işbirliği ele alındı.

Tarafların, Kırgız-Türk ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki umutlarını dile getirdiği belirtildi.

?Yavaş, Bişkek Atatürk Parkı'nı ziyaret etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın da eşlik ettiği Yavaş ile Cunuşaliyev, Bişkek'teki Atatürk Parkını ziyaret ederek Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.

Yavaş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan, günlük 20 bin ekmek üretim kapasiteli Bişkek Ekmek Fabrikası'nda da incelemelerde bulundu.

Ayrıca, Belediye Başkanları ve iki ülkenin iş insanların katılımıyla "Bişkek-Ankara-2024" iş forumu gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Kırgızistan, Ekonomi, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırgızistan'da işbirliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 18:33:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırgızistan'da işbirliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement