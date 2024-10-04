Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 Zabıta Memuru Alımına Başladı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 Zabıta Memuru Alımına Başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanıyla 133 zabıta memuru alımı için başvuru sürecini duyurdu. Adaylar, 11 Ekim'e kadar başvurularını yapabilecek ve mülakatlar 18-25 Ekim 2024'te gerçekleştirilecek.

04.10.2024 11:22  Güncelleme: 12:12
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), KPSS puanıyla 133 zabıta memur alımı için duyuru yaptı. Sözlü ve uygulamalı sınava girmek isteyen adaylar, 11 Ekim'e kadar başvurularını tamamlayarak, istenen belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na gelerek şahsen başvuruları yapabilecek. Mülakat ise 18-25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanına göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla 133 zabıta memuru almak için ilana çıktı. Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar, 'www.ankara.bel.tr' adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle, 3-11 Ekim 2024 tarihlerinde hafta içi mesai saatlerinde Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecek. Adayların mülakatı ise 18-25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, alımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Zabıta Daire Başkanlığı bünyesine 133 zabıta arkadaşımızı daha katacağız. 2019 yılına 200 civarında zabıta ile giren daire başkanlığımız yeni yaptığımız alımlarla güçlendi ve 521 sayısına ulaştık. Bugün yapılan alımlarla daha da güçleneceğiz. Ankaralı hemşehrilerimize daha güzel hizmet vereceğiz. 4 bine yakın başvurumuz oldu. Kadın arkadaşlarımız için 1.60 boy erkek arkadaşlarımız için 1.67 boy olmak üzere; KPSS 2024'ten P3 notu en düşük 65 olacak şekilde başvurular yapıldı."

Adaylarda aranan nitelikler

Adaylarda, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olmak, 30 yaşını doldurmamış, erkekler için 1.67 metre, kadınlar için 1.60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranacak.

KPSS puanına göre alımı yapılacak zabıta memurluğu için başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler ise şöyle:

-Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

-KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

-2 adet biyometrik fotoğraf.

Başvurularını tamamlamak için gelen adaylar ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Ramazan Kaplan: "Başvuruları Ankara Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından gördüm. Zabıta olmak tercihlerim arasında vardı. Doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara'da böyle bir fırsatın olması benim için çok büyük bir fırsat. İşsizlikten dolayı yaşanan sıkıntılar var böyle alımları gençleri daha da motive ediyor."

-Cem Yaman: "Başvuruyu sosyal medyada gördüm. Zabıta olmak istiyordum, çok güzel bir meslek. Tüm lisanslara özel olarak açtıkları için ve bu fırsatı bizlere sundukları için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim."

Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 Zabıta Memuru Alımına Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 Zabıta Memuru Alımına Başladı - Son Dakika

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