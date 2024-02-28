Ankara Büyükşehir Belediyesi Beştepe\'deki Atıl Spor Alanını Yeniden Hizmete Açtı

HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: DURSUN ALKAYA
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Beştepe'de bulunan 6 bin 545 metrekarelik atıl spor alanını yeniden Başkente kazandırdı. BelPa Kafe ve Spor Kompleksi'nin açılışını gençlerle birlikte yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Buna benzer kafeleri sizler için çoğaltacağız. İnternetiyle, altyapısıyla her şey sizler için hazır olacak. Sizden istediğimiz tek şey okullarınızda başarılı olmanız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentteki yeşil alan ve sosyal tesislerin sayısını artırırken kullanılmadığı için zamanla bakımsızlıktan atıl hale gelen alanları da kente kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Beştepe'de bulunan atıl durumdaki spor tesisinde gerçekleştirdiği kapsamlı yenileme ve bakım-onarım çalışmalarını tamamlayarak, BelPa Kafe ve Spor Kompleksi'ni Ankaralıların hizmetine sundu.
Kapsamlı yenileme ve bakım-onarım çalışmalarının ardından tesisin açılışını, Başkan Yavaş ve Başkentli gençler birlikte 'hatır kahvesi' içerek yaptı. Açılışa Yavaş'ın yanı sıra Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer ve üyeleri ile CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu katıldı.
Gençlerin alkışları eşliğinde konuşan Yavaş, BelPa Kafe'nin herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kızılay'da bir kütüphane ve birkaç metro istasyonunda da gençlere ve öğrencilere yönelik mekanların hizmete açılacağını duyurdu. Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'nin de gençler için hizmette olduğunu hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:
"SİZDEN İSTEDİĞİMİZ TEK ŞEY OKULLARINIZDA BAŞARILI OLMANIZ"
"Buna benzer kafeleri sizler için çoğaltacağız. İnternetiyle, altyapısıyla her şey sizler için hazır olacak. Sizden istediğimiz tek şey okullarınızda başarılı olmanız, bir an evvel okullarınızı bitirip, güzel meslekler yapmanız ve inşallah hem kendinize hem ailenize hem de ülkemize faydalı olmanız. Hayırlı uğurlu olsun."
ASLINA UYGUN OLARAK YENİLENDİ
Atatürk Orman Çiftliği sınırlarındaki 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı olan arazinin 6 bin 545 metrekarelik kısmında bulunan ve yıllardır kullanılmadığı için atıl duruma gelen spor tesisinde yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Kullanılamaz halde olan halı sahalar, soyunma odaları ve kafeterya, aslına uygun olarak ve fonksiyon değişikliği yapılmadan yenilendi.
ÖĞRENCİLER İÇİN DERS ÇALIŞMA, VATANDAŞLAR İÇİN KİTAP OKUMA ORTAMI
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ile Ankara Atlı Spor Kulübü yakınlarındaki tesis, ABB ekiplerinin yaptığı çevre düzenlemelerinin ardından kullanıma açıldı. Alanda bulunan yaklaşık 170 metrekarelik kafe alanı da yenilenerek, okuma köşeleri ve açık oturma alanları oluşturuldu. Tesiste öğrencilere sessiz ve huzur içinde ders çalışma, vatandaşlara ise kitap okuyup keyifli vakit geçirebilecekleri konforlu bir ortam sağlanıyor.
GENÇLERDEN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR
BelPa Cafe'nin açılışına katılan gençler duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:
-Sayime Özdemir: "Antalyalıyım, yeşil doğa ile iç içe ortamlara öğrencilik sürecinde Ankara'da iken çok özlem duyuyorum. Böyle yerler de aradığımız yerler çünkü hep kapalı havasız ortamlarda kalıyoruz. Burası şu an bizim için çok güzel bir alan oldu. Yemekler de çok lezzetli haliyle ben çok beğendim."
-Çağla Baş: "Çok keyifli bir ortam. Böyle bir açılışın olması özellikle öğrenciler için faydalı olacaktır. Mansur Başkan her zaman öğrencilerin yanında biz de onun yanındayız."
-Hazal Zeybek: "Balıkesir Kazdağları'ndan geliyorum ben de. Yeşil alana ihtiyacımız vardı. Gençlere hitap eden bir yer olduğunu düşünüyorum. Mansur Başkan'ı çok seviyoruz ve gençlere yönelik böyle şeyler yapması bizi çok mutlu ediyor."
-Buse Koca: "Burayı çok beğendim. Yeşillikler içerisinde çok güzel, çok hoşuma gitti. Burayı bize açmış olduğu için Mansur Başkan'a ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz."
-AKK Başkent Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Ege Dinç: "Bugün burada bir hatır kahvesi içmek istedik. Gençlerin Mansur Başkan'la olan iletişimlerini ve ilişkilerini hatırlandırmak için bir hatır kahvesi etkinliği düzenlemek istedik. Kahvemiz sıcak, sohbetimiz güzel hatırı da 40 yıl olsun inşallah."
Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Belediyesi Beştepe'deki Atıl Spor Alanını Yeniden Hizmete Açtı - Son Dakika
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