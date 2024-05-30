Ankara Büyükşehir Belediyesi Diyabet Sensörü Dağıttı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, LGS ve YKS'ye girecek Tip-1 Diyabet hastası öğrencilere "Diyabet Sensörü Destek Programı" kapsamında sensör dağıttı.

Daha önce LGS ve YKS'ye hazırlanan Tip-1 diyabet hastası 100 çocuğa diyabet sensörü dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bu kez de sensörlerle ilgili eğitim verdi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selamını ileterek başladı. Ünsal, şunları söyledi:

"Bu projemize başlarken biz hem LGS hem YKS'ye girecek öğrencilerimizin sınav esnasında strese dayalı şeker seviyelerindeki yükselmeleri anında tespit ederek gerekli insülin tedavisi yaparak sınavdaki bir engeli, bir eğitim engelini ortadan kaldırmak istedik. Sınava çok az bir süre kala bunu uygulamaya açarak bu süre içerisinde olabilecek ufak tefek arızalar ya da kullanım hataları olursa onları da giderebilmek için bir hafta öncesinden gerekli eğitimleri vererek size dağıtmış olduğumuz sensörler hizmete açılacak. Değerli arkadaşlar, 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' diye bir kavram oluşmuştur. Gerek pandemide gerek deprem sonrasında, emeklilere verilen destekler, kırsal kalkınma planı gibi desteklerle Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koymuştur. Bu tarz çalışmalarımız devam edecektir."

Proje kapsamında diyabet sensörünü kullanan veliler ve öğrenciler ise memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Nilay Ünsel: "Çocuğum için bu sensörü aldım. Sensörü tanımayan insanlar çok fazlaydı, belediyemize çok teşekkür ederiz. Sensör hayat kurtarır. İnsanların da çok memnun olduğunu gözlemledim."

-Tezcan Koçak: "Kızım 7 senedir Tip-1 Diyabet hastası. Öncellikle Sayın Mansur Yavaş'a, Sağlık Bakanlığı'nın yapamadığını yaptığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bizim yanımızda olduğu için teşekkür ederiz. Çünkü biz asgari ücretle hem çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz hem de tedavi masraflarını karşılamaya çalışıyoruz. O yüzden her şey için teşekkürler."

-Umut Özer: "Çok güzel bir proje olmuş. Daha önce hiç sensör kullanmamıştım. İlk kez kullanacağım, çok teşekkür ederim."