Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvenpark'ı Yeniliyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvenpark'ı Yeniliyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güvenpark'ı özgün dokusunu koruyarak yenileme çalışmalarına devam ediyor. Güven Anıtı'ndaki deformasyonlar giderilerek restore edilen park, yeni yeşil alanları ve kentsel mobilyalarıyla kente kazandırılacak.

23.08.2024 10:32  Güncelleme: 10:56
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Güvenpark'ı özgün dokusunu koruyarak yeniliyor. "Güvenpark Kentsel Tasarım" projesi kapsamında çalışmalar devam ederken, Güven Anıtı'ndaki deformasyonlar giderilerek aslına uygun bir şekilde restore edildi. Projenin tamamlanmasıyla Güvenpark, yaya yolları, kentsel mobilyaları ve 2 bin metrekarelik yeni yeşil alanıyla kente yeniden kazandırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Güven Anıtı" çevresinde oluşturulan ve Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı Güvenpark'ı yeniliyor. Başkent'in simge mekanlarından olan ve şehrin merkezinde insanların nefes aldığı Güvenpark'ta, tarihi dokusuna sadık kalınarak ve yeşili koruyarak başlatılan "Güvenpark Kentsel Tasarım" projesinde çalışmalar sürüyor.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında doğal ve kültürel sit alanı olan parka ismini veren, Güven Anıtı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Anıt üzerinde yer alan tüm deformasyonlar giderilerek aslına uygun bir şekilde restore edilirken, parktaki ağaçlar, havuzlar, yaya yolları ve kentsel mobilyalara yönelik çalışmalar da titizlikle sürdürülüyor.

Güvenpark'ın hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin hafızasında yer edindiğini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, "Burayı hepimiz önemsiyoruz, çünkü burası Ankara'nın ilk planlama sürecinde, Hermann Jansen'in imar planında yer alan önemli bir yeşil doku. Burası, pek çok kamusal etkinliğe ev sahipliği yapmış, hepimizin belleğinde önemli yeri olan, geçmişinde izi olan bir alan" dedi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda Güvenpark'ın özgün dokusuna dokunmadıklarını vurgulayan Ödemiş, Güvenpark saldırısında hayatını kaybedenler için Güvenpark ile Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği noktaya bir de anıt yapacaklarını kaydetti.

2 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulacak

Güvenpark içerisinde bulunan otopark ve dolmuş duraklarının da kaldırıldığını belirten Ödemiş, şöyle devam etti:

"Keçiören Metrosu ile ve Atatürk Bulvarı arasındaki yürüyüş yollarını tamamlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Güven Anıtı'na kadar uzanan bir alan var, oradaki Hükümet Kartiyesi Balkonu'ndan Güven Anıtı'na kadar alanı da yine çim olarak tanımlıyoruz. Bittiği zaman inanıyorum park daha da kullanılır bir hale gelecek. Parkın geçmişteki o keşmekeş görüntüsü ortadan kalkacak. Park gözükmüyordu zaten etrafındaki eklentilerden dolayı... Başkentin meydanına çok fazla yakışmayacak unsurlar vardı burada. Onların hepsini temizledik. Büfeleri kaldırdık, dolmuş duraklarını kaldırdık. Bazı dolmuşlar yeni yerine taşınıncaya kadar geçici hizmet verecek ama proje tamamlandığında dolmuş duraklarının tamamı kalkmış olacak. Böylece mevcut Güvenpark dokusuna yaklaşık 2 bin küsur metrekareye yakın yeni bir yeşil alanı da ilave etmiş olacağız.

Yeşil doku tamamen korundu

Özgün dokuya hiç dokunmadık, bozmadık. Yeşil dokuyu tamamen koruduk. Çalışmaya başlarken öncelikle buradaki mevcut ağaç dokusunun rölövesini çıkardık. Bunlar görüldüğü gibi hepsi artık anıt ağaç diyebileceğimiz simgesel ağaçlarımız, bunları koruduk. Bunların bakımını da çalışma esnasında ihmal etmiyoruz. Daha titiz bir şekilde ağaçların bakımını da sürdürüyoruz. Sade bir düzenleme yapıyoruz burada, çim ağırlıklı çalışıyoruz. Bitkileri seçerken de mümkün olduğu kadar iklimi de dikkate alarak az su isteyen Ankara iklimine, ekolojisine uygun bitkiler seçtik."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvenpark\'ı Yeniliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvenpark'ı Yeniliyor - Son Dakika

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