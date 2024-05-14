Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hükümet ve Anafartalar Caddeleri'ni Düzenledi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hükümet ve Anafartalar Caddeleri'ni Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hükümet ve Anafartalar Caddeleri\'ni Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihi ve kültürel değerlerini korumak için Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam sokağını kapsayan çevre düzenleme projesini tamamladı. Proje kapsamında kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajları yenilenirken, bölgeyi ziyaret eden turistler için İngilizce ve Türkçe bilgilendirme panoları da alana yerleştirildi.

14.05.2024 11:08  Güncelleme: 11:33
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(ANKARA)- Başkent'in tarihi ve kültürel değerlerini korumak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam sokağını kapsayan çevre düzenleme projesini tamamladı. Proje kapsamında, kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajları yenilenirken, bölgeyi ziyaret eden turistler için İngilizce ve Türkçe bilgilendirme panoları da alana yerleştirildi.

İhale bedeli 14 milyon 979 bin lira olan, Kültür ve Tabiat Daire Başkanlığı'nın Ulus'ta sürdürdüğü yenileme çalışmaları, Hükümet ve Anafartalar caddeleri ile Susam ve Çam sokaklarındaki kentsel tasarım ve çevre düzenleme projesi tamamlandı.

Proje kapsamında kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajları yenilenirken bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bilgilenmesi için İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan bilgilendirme panoları da alana yerleştirildi.

"BÖLGEYİ ZİYARET EDENLER RAHATÇA VAKİT GEÇİREBİLECEK"

Hacı Bayram Meydanı girişindeki Hükümet Caddesi'nde yenileme çalışmalarını tamamlayıp Başkentlilerin hizmetine sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Anafartalar Caddesi'nde geçtiğimiz yıldan bu yana önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hacı Bayram girişindeki Hükümet Caddesi düzenlemesini gerçekleştirdik. Burası hepimizin bildiği üzerine çok kötüydü, kaldırımlar düzensizdi. Gelen vatandaşlarımızın gerek ibadet sonrasında gerek öncesinde oturup dinlenebilecekleri oturma grupları düzgün alanlar yoktu. Hem tarihi merkezin UNESCO'nun geçici listesine dahil ettiği tarihi merkeze yarışır bir çevre düzenlemesi yapalım hem de burayı ziyarete gelen binlerce hemşehrimizin burada rahatlıkla vakit geçirebilecekleri dinlenebilecekleri bir ortam yaratmak istedik. Malzemeleri özel seçtik, projeyi özel hazırladık, sit alanı olduğu için projemizi öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Bölge Kuruluna onaylattık. Onaya müteakiben de ihale çalışmasını da geçtiğimiz yıl tamamladık. Bu sene de tüm uygulama işlemlerini bitirmiş bulunuyoruz. Ayrıca alana İngilizce-Türkçe bilgilendirme levhalarını da yerleştirdik. Böylece Ankara'nın en önemli kültür turizmi bölgelerinden birisi olan Hacı Bayram girişindeki Hükümet Caddesi'ni de düzenlemiş olduk."

Kaynak: ANKA

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