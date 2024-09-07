Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Okul Kıyafeti Desteği - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Okul Kıyafeti Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden İlkokul Öğrencilerine Okul Kıyafeti Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuklar için okul kıyafeti desteği projesiyle 13 bin 764 aileye ulaştı. Ailelere toplamda 13 milyon 979 bin TL ödeme yapıldı.

07.09.2024 11:35  Güncelleme: 11:37
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, ailelerin ilkokul birinci sınıfa başlayan çocukları için başlattığı okul kıyafeti desteği projesi ile 13 bin 764 aileye ulaştı. Ailelerin Başkent Kartlarına toplamda 13 milyon 979 bin TL'lik ödeme yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuklar için okul kıyafeti desteği projesini başlattı. Başkent Kart sahibi ailelerin çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlamak için yeni bir uygulamaya daha imza atıldı. 10 bin ailenin Başkent Kart'ına, ilkokul birinci sınıfa başlayan 10 bin 166 çocuk için okul giysisi alımlarında kullanılabilecek bin lira destek ödemesi yatırıldı.

Toplam 13 bin 979 kişi faydalandı

Proje kapsamında, 10 milyon 166 bin lira ödeme yapan Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 3 bin 764 ailenin 3 bin 813 çocuğu için ek olarak 3 milyon 813 bin lira daha ödeme gerçekleştirdi. Bugüne kadar 13 bin 764 ailenin 13 bin 979 çocuğuna Başkent Kart aracılığıyla toplamda 13 milyon 979 bin lira giysi desteği sağlanmış oldu. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 101 bin 40 ailenin ilk ve ortaokul öğrencisi 119 bin 428 çocuğu için de 108 milyon 412 bin 750 lira kırtasiye desteği sağladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Okul Kıyafeti Desteği - Son Dakika

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