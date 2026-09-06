Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nin ZAK ekibi afetlere müdahale için eğitimlerini sürdürüyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Zabıta Arama Kurtarma Ekibi (ZAK); deprem, sel, yangın ve benzeri afetlerde en hızlı şekilde sahada görev alabilmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Zabıta Arama Kurtarma Ekibi (ZAK) kuruldu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve AFAD tarafından ekiplere eğitimler verildi. Ekipler, donanımlarını ve eğitimlerini Zabıta Haftası kapsamında düzenlenen tatbikatta gösterdi.

iHTİYAÇ HALİNDE AFAD İLE KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Toplam 32 personelden oluşan ZAK ekibi; afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla özel eğitimlerden geçirildi. İhtiyaç halinde AFAD ile koordineli olarak sahada görev yapacak ekip; deprem başta olmak üzere sel, yangın ve benzeri afetlerde en kısa sürede olay bölgesine ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına destek vermeyi hedefliyor.