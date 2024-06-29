Ankara Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencilerine yönelik Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı başlattı

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü iş birliğiyle Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezlerinden destek alan ailelerin ortaokul 5. ve 6. sınıfa devam eden çocuklarına yönelik, Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı (PERGEL) uygulaması başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ön ergenlik dönemindeki çocukların pozitif, sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmayı hedefliyor.

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü iş birliğiylehayata geçirilecek olan Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı (PERGEL) kapsamında; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezlerinden destek alan ailelerin ortaokul 5. ve 6. sınıfa devam eden çocuklarına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek.

Ankara'da bir ilk

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülecek projede görev alacak Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi son sınıf öğrencileri ile Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan psikolog ve psikolojik danışman personeli için eğitim süreci başladı.

Kızılay İzmir Caddesi'nde bulunan 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi'nde başlayan eğitimler 30 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'yle yapmış olduğumuz iş birliği kapsamında PERGEL dediğimiz Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı'yla ilgili çalışmaları Ankara'da ilk defa başlatacağız. Bu programın içeriği ile ilgili olarak ön ergenlik dönemindeki çocuklarımızın pozitif, sosyal ve duygusal anlamda yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bizden destek alan ailelerin ortaokul 5. ve 6. sınıfa giden çocuklarını programımıza dahil etmeyi düşünüyoruz. Bugün üniversitelerimizin değerli hocalarıyla bizim dairemizde görev yapan psikolog ve psikolojik danışman arkadaşlarımız ile üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrencilerimizle birlikte eğitici eğitimleri düzenleyeceğiz. Yaz boyunca da bu programa katılan öğrencilerimizi PERGEL Projesi'yle destekleyeceğiz" dedi.

Projenin Demetevler ile Mamak'taki merkezlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor

Pergel projesi pilot uygulama çalışmaları, yaz döneminde Demetevler ve Mamak Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezleri'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

15-20 kişilik gruplar halinde uygulanması planlanan PERGEL, yaklaşık olarak 50 dakika süren 14 oturumdan oluşuyor.

Proje paydaşlarından Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Figen Çok, "Çok heyecan verici bir başlangıç içindeyiz. PERGEL Programı Ankara'da uygulamaya geçiyor. PDR ve psikoloji öğrencilerimizi bu eğitime alarak onlar aracılığıyla Ankara'daki ergenlere ulaşmayı hedefliyoruz. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültemiz arasındaki iş birliği eğiticilerin seçimi açısından ve bu çalışmanın koordinasyonu açısından kritik önem taşıyor. Dört kişilik bir akademisyen grubu olarak programda desteğimizi sürdüreceğiz" ddiye konuştu.

PERGEL Programı Koordinatörü Ceren Yalın ise programın Türk kültürüne özel olarak geliştirildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Programı ilk kez Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yürütmeye başlıyoruz. Bu sayede Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle alana, ergenlerle çalışma konusunda uzmanlaşan profesyonelleri kazandırmış oluyoruz. Yapılandırılmış bu program sayesinde ergenlerle çalışma konusunda beceriler edinecekler. Bu yaş grubuna yönelik programlar maalesef hem ülkemizde hem de yurt dışında çok az. 14 haftalık yapılandırılmış, ne yapılacağı baştan belli olan ve bilimsel altyapısı olan program çok az. O yüzden Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bu iş birliği konusunda çok heyecanlıyız."