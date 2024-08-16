Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulları'nda Çocuklar Yüzme İle Tanışıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulları'nda Çocuklar Yüzme İle Tanışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulları'nda düzenlenen yüzme kurslarıyla çocuklar yüzme sporuyla tanışıyor. Eğitimler, EGO Spor'un profesyonel yüzme antrenörleri tarafından veriliyor.

16.08.2024 12:48
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulları'nda Başkentli çocuklar yüzme ile tanışıyor. Büyük ilgi gören Yaz Okulları kapsamında düzenlenen yüzme kurslarında eğitimler, EGO Spor'un profesyonel yüzme antrenörleri tarafından veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Spor Kulübü Başkentli çocukları yüzme sporuyla tanıştırıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri bünyesindeki çocuk kulüpleri ve gençlik merkezlerinden açılan yaz okulları Başkentlilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Yaz Okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursunda ise eğitimler EGO Spor Kulübü bünyesinde yer alan profesyonel yüzme antrenörleri tarafından veriliyor.

Yüzme eğitimleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Osmanlı, Kuşcağız, Sincan, Etimesgut, Mutlu ve Sincan Aile Yaşam Merkezlerinde bulunan yarı olimpik havuzlarda gerçekleştiriliyor.

"Çocuklarımız neden geleceğin olimpiyat sporcuları olmasın?"

Projenin hem çocuklar hem de aileleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirten EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Ankara halkına yaptığı hizmetin yanında spora ve sporcuya son derece önem ve destek veriyor. Biz de EGO Spor Kulübü olarak bu güven ve desteğe layık olabilmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Çocuklarımıza son derece güzel eğitim veriliyor, hocalarımızı kutluyorum. Bu desteği her zaman vermeyi istiyoruz.

Çocuklarımız neden geleceğin olimpiyat sporcuları olmasın? Ailelere şunu öneriyorum; lütfen çocuklarımızın arkasında durun. Çocuklarımızda yetenek var, bu yetenekleri keşfedelim.  Büyükşehir Belediyemizin ve spor kulüplerimizin bu imkanlarından da faydalanmalarını sağlayalım."

15 bin çocuk profesyonel eğitim gördü

Çocuklarla gençleri her türlü bağımlılıktan korumanın yolunun spordan ve sanattan geçtiğini vurgulayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, "Yaz boyunca bütün merkezlerimizde spor ve sanatın tüm branşlarında gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Bütün çocukları, bütün gençleri merkezlerimize bekliyoruz. Aile Yaşam Merkezlerimizde bulunan yaklaşık 10 havuzumuz da, sezon boyunca 15 bin çocuğumuza sadece yüzme branşında hizmet verdik" diye konuştu.

"Büyük şans"

Hem çocukların dolu dolu bir yaz geçirmelerini hem de yeni sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarının altını çizen EGO Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Esil Fulya Doğan da şöyle konuştu:

"Biz Büyükşehir Belediyesi olarak burada gayet kaliteli bir antrenman süreci geçiriyoruz. Çocuklarımızı sokaktan, kötü alışkanlıklardan çekerek daha fazla takım çalışmasına yönelik antrenman sunuyoruz. EGO Spor olarak Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteklerden çok memnunuz. Küçük çocuklarımıza ve genç yetişkinlerimize böyle bir eğitim verilmesi gerçekten çok büyük bir şans."

Profesyonel antrenörler eşliğinde yüzme becerilerini geliştiren Başkentli çocuklar ise duygularını şu sözlerle dile getirdiler:

-Emir Alp Saydar:  "Buraya gelmeden önce kurbağalama ve kelebek yüzmeyi bilmiyordum. Daha doğru düzgün balıklama atlamayı bile bilmiyordum. Buraya geldikten sonra hem yüzmemi geliştirdim, metredeki hızımı geliştirdim hem de özgüven kazandım."

- Halil Aras Aktaş:  "Babamdan öğrenmiştim yüzmeyi ve bu spor dalını yaptığımı fark ettim. Daha sonra araştırdım ve burayı buldum. Buraya geldikten sonra hocamızla beraber bütün yüzme stillerini de öğrendim. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum."

-Kuzey Rüzgar Arslan:  "Buraya ilk geldiğimde kurbağalama ve kelebek stilini hiç bilmiyordum. Sağ olsun hocalarımız da yardım ediyor. Burada aldığım bilgi ve beceri sayesinde yüzme sporuna devam edeceğim ve ülkemi ileride temsil etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulları'nda Çocuklar Yüzme İle Tanışıyor - Son Dakika

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