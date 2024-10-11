Ankara'da 10. Kukla Festivali Başlıyor

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10. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ve Tiyatro Tempo tarafından "Kukla sadece çocuklar için değildir" sloganıyla 13-20 Ekim arasında düzenlenecek.

Aralık Sahne, Batıkent Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Salonu, Mamak Muhsin Ertuğrul Salonu, Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu, Altındağ Necip Fazıl Kültür Merkezi ve TED Üniversitesi festival etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Kazakistan, Fransa, Bulgaristan, Güney Kore, Moldova, Sırbistan, Gürcistan ve Brezilya'dan kukla sanatçılarını ve tiyatrolarını buluşturacak festivalde, 14 farklı oyun izleyiciye sunulacak.

Festival, 14 Ekim'de Batıkent Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Salonunda sahnelenecek Güney Kore'nin "Sarıl Bana Kumiho" oyunuyla başlayacak.

"3 yaşından büyük her izleyiciye ulaşılması" amaçlanan festivalde, Kazakistan'dan gelen Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu "Rüzgarın Fısıltası", Tiyatro Tempo "Köpek Olmak İstemiyorum", "Karagöz Aranıyor Baba" ve "Karagöz Şişe Avcısı" isimli oyunlarını sergileyecek.

" Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik oyunlar sahnelenecek"

Festival Direktörü Marina Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DenizBank'ın sponsoru olduğu festivale Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak, Yenimahalle, Altındağ ve Keçiören Belediyeleri ve Ankara Kent Konseyinin destek verdiğini belirtti.

Marina Yüce, "Bu yıl kalabalık ve çok önemli gruplar geliyor. Yurt dışından 8 ülkeyi ağırlıyoruz. Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik oyunlar sahnelenecek. Festivalin başından beri 'Kukla sadece çocuklar için değildir' diyoruz ve dünyanın en iyi örneklerini davet etmeye çalışıyoruz. Genelde ödüllü tiyatroları, yurt dışına gittiğimizde hem sanatçı hem de jüri üyesi olarak izlediğimiz, güvendiğimiz örnekleri getiriyoruz." dedi.

Festivalin Güney Kore'nin efsaneye dayalı oyunuyla resmi açılışını yapacağını belirten Yüce, Gürcistan'ın iki eserle festivale katıldığını bildirdi.

Bunlardan Alis Harikalar Diyarında eserinde, Alis'in ergenliğe girdikten sonra gittiği Japonya'daki serüvenlerinin anlatılacağını belirten Yüce, Batum Devlet Gençlik Devlet Kukla Tiyatrosunun da Charlie Chaplin'in sevgilisine yazdığı mektupların konu edildiği "Geraldine'ye Mektup" oyununu 16 Ekim'de sahneleyeceğini ifade etti.

Festival kapsamındaki "Kukla Forumu"

Festival kapsamında "Kukla Forumu" da düzenleneceğini bildiren Yüce, şunları söyledi:

"Kukla sınırı olmayan bir sanat alanı. Dünyada bir sürü tematik tiyatro kukla tiyatrosundan besleniyorken biz yerimizde sayıyoruz. Türkiye'deki duruma bakarak, festival kapsamında 4. Uluslararası Kukla Forumuna ev sahipliği yapıyoruz. Forumu, Rusya St. Petersburg Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Astana Devlet Sanat Akademisinin öncülüğünde Uludağ Üniversitesinin katkılarıyla çevrim içi yapıyoruz. 16 Ekim'deki forumda 19 sunum yapılacak ve Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi bildirileri Türkçe, Rusça ve İngilizce kaynak kitap olarak yayımlayacak."

Festivale bir kez bile gelenlerin kuklaya ilgisinin değiştiğini ve gelmeye devam ettiklerini belirten Marina Yüce, "Yetişkinler de çok seviyor ama hala kukla tiyatrosu istediğimiz noktaya gelebilmiş değil. Bu sene belediyeler de duyuracak ve bu bizim için mutluluk verici. Bu sene festivale 100 kukla sanatçısı gelecek. Çocuklar festivale yine geliyor ama genç ve yetişkinlerin kukla tiyatrosunu keşfetmesi gerekiyor. Çünkü çok zengin ve çok tatmin edici." diye konuştu.

"Kukla tiyatrosu önemsenmiyor"

KUKSADER Başkanı ve festivalin Genel Sanat Yönetmeni, kukla sanatçısı Haluk Yüce ise kuklanın, tiyatronun tarihi ile eş tutulduğunu, ilk insanların ava gittikten sonra akşam avı nasıl yaptıklarını mask benzeri şeyler kullanarak anlattıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Mask, kukla tiyatrosunun altında yer alır. Türk tiyatro tarihine baktığımızda, Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerin kuklayı getirdiğini, Selçuklu döneminde kukla unsurlarının kullanıldığını biliyoruz. Gölge tiyatrosu şaman kültürümüz nedeniyle Orta Asya'dan beri var. Kukla, Türklerin geçmişinde var ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanmış bir gelenek. Kültürümüzde önemli yeri olan bir sanatın konservatuvar eğitiminin olmaması düşündürücü. Bu yüzden festival kapsamında forum düzenliyoruz."

Kukla tiyatrosu yapanların iyi birer oyuncu da olması ve tiyatro eğitimi alması gerektiğini söyleyen Haluk Yüce, "Kukla tiyatrosu önemsenmiyor, küçümseniyor. 'Kukla çocuklar içindir' mantığı var. Karagöz için de böyle düşünülüyor. Halbuki yetişkinler için ortaya çıkmış ve daha sonra çocuklar için sonradan yapılması uygun görülmüş. Çocuk tiyatrosu da küçümseniyor ve ciddiye alınarak yapılmıyor." dedi.