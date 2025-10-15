Ankara'da 6 Milyon Dolar Değerinde Tarihi Kitaplar Ele Geçirildi - Son Dakika
Ankara'da 6 Milyon Dolar Değerinde Tarihi Kitaplar Ele Geçirildi

15.10.2025 11:39
Jandarma, 17-18. yüzyıla ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirirken 4 kişiyi gözaltına aldı.

ANKARA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu belirtilen 17 ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde, içinde 4 şüphelinin olduğu otomobili durdurdu. Araçta ekiplerin yaptığı aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendirilen, Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi. Kitapların 17 ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait eserler olduğu belirlendi. Araçta bulunan F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

