Ankara'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği - Son Dakika
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Ankara'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği

Ankara\'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği

Başkentte Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Singapur'un Ankara Büyükelçiliği ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği düzenlendi.

26.02.2025 16:16
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Başkentte Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Singapur'un Ankara Büyükelçiliği ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği düzenlendi.

Ankara'da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelere yönelik yardım çalışmalarında iki yılı geride bırakan Türk Kızılay, IFRC ve Singapur'un Ankara Büyükelçiliği ortaklığında "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği düzenlendi.

"İki Yıl Sonra: Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Direnç ve İyileşme Çalışmalarına Adanmışlık" temasıyla ikincisi düzenlenen "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliğinde, deprem bölgesindeki iyileşme çalışmaları ve geleceğe dair planlar paylaşılırken bölgedeki mevcut ihtiyaçlara yönelik uluslararası işbirliği olanakları değerlendirildi.

Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Kok Li Peng, IFRC Türkiye Delegasyon Başkanı Jessie Thomson ve çok sayıda diplomat katıldı.

Bakan Yardımcısı Duran, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 14 milyondan fazla insanı etkilediğini ve büyük yıkıma neden olduğunu hatırlatarak hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumların depremin yaralarını sarmak için kararlılıkla çalıştığını belirten Duran, Türk milletinin birlik olduğunu ve yeniden inşa çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Duran, depremlerin ardından uluslararası acil yardımların koordinasyonunda yabancı temsilciliklerin durmaksızın çalıştığını belirterek yardım faaliyetinde bulunan hükümetlere ve uluslararası örgütlere teşekkür etti.

72 ülkede 300 milyon yardıma muhtaç kişi

İnsani yardımın Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Duran, "Türkiye, nerede ve ne zaman olursa olsun ihtiyaç duyulduğunda merhametle elini uzatmaya devam edecek." dedi.

Duran, mevcut uluslararası durumun karanlık olduğuna işaret ederek Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 72 ülkede 300 milyon kişinin insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Türk Kızılayın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu ve Türkiye'deki en büyük insani yardım ve kalkınma örgütü olduğunu belirten Duran, acil durumlarda Türk Kızılayın öncü rolüne dikkati çekti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz da kurumu adına Dışişleri Bakanlığı, Singapurlu yetkililer ve IFRC başta olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ederek Türkiye'nin iki yıl önce tarihindeki en büyük felaketlerden biriyle yüzleştiğini söyledi.

Depremin ardından, Türkiye ve dünyadan gelen dayanışmaya atıfta bulunan Yılmaz, kurumunun depremdeki çalışmalarına değindi.

Yılmaz, kurumunun çalışmalarının "sürdürülebilir iyileşme ve uzun vadeli dayanıklılık" üzerine odaklandığına dikkati çekerek ihtiyaç sahiplerinin korunması, psikososyal destek ve sosyoekonomik iyileşme için depremin etkilediği bölgede toplum hizmet merkezleri kurulduğunu anlattı.

Genel Başkan Yılmaz, doğal afetlere hazırlık ve dayanıklılık konusundaki kararlılığın yenilenmesi çağrısıyla konuşmasını bitirdi.

"Hayatta kalanların cesareti, insanlara ilham verdi"

Singapur'un Ankara Büyükelçisi Peng de etkinlik daveti için teşekkür ederek 2 yıl önceki depremin ardından ülkesinin Türkiye'ye yaptığı yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Depremin çok şeyi yıktığını ancak yaşam ve geçim kaynaklarının ne kadar değerli olduğunu hatırlattığını söyleyen Peng, "hayatta kalanların cesaretinin" insanlara ilham verdiğinin altını çizdi.

IFRC Türkiye Delegasyon Başkanı Thomson ise 2 yıl önce Türkiye'nin düşünülemez bir trajedi yaşadığını söyleyerek bunun, milyonlarca insanı şoke ettiğine işaret etti.

Thomson, yıkımın sarsıcı olduğunu belirterek Türk Kızılayın ilk andan itibaren özveriyle sahada olduğunu belirtti.

Söz konusu felaketin büyüklüğüne vurgu yapan Thomson, uluslararası toplumun deprem bölgesine katkılarına dikkati çekti.

Thomson ayrıca, IFRC ortaklarının desteğinin; küresel insani yardım ailesinin bir parçası olmanın ne anlama geldiğinin güçlü ve somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Etkinlik, sunumlarla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik 'Birlikte Yarınlara Doğru' etkinliği - Son Dakika

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