Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Alzheimer Hastalarına Takip Cihazı Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alzheimer ve demans hastalarının daha güvenli bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi işbirliğiyle başlatılan "Korkusuz Adımlar" projesi kapsamında takip cihazları sahiplerine teslim etti.

ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, yaklaşık 100 hasta takip cihazına kavuşurken, hasta yakınlarına da cihazın kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Takip cihazları sayesinde alzheimer ve demans hastalarının konum bilgileri anlık olarak izlenebilecek, olası kaybolma durumlarında ise hızlı müdahale sağlanabilecek. Proje ile hem hastaların güvenliğinin artırılması hem de hasta yakınlarının üzerindeki kaygının azaltılması hedefleniyor.

"Hayatın her alanına, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetişmeye çalışıyor"

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, törendeki konuşmasında, alzheimer hastalığının aileler için de zorlu bir süreç olduğunu belirterek, "Ben, 6 ay önce babamı kaybettim, alzheimer hastasıydı. Ailecek bu işin ne kadar zor olduğunu bizzat deneyimledik. Dolayısıyla bu alanda yapılan her türlü çabaya çok büyük bir saygı gösteriyorum. Hayatın her alanına, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetişmeye çalışıyor" dedi.

ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, "Alzheimer ve demans hastalarının yalnızca bireyi değil aynı zamanda aileyi ve toplumu da etkileyen en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Özellikle, hastalığın ilerleyen evrelerinde yön bulma kaybı ve unutkanlık nedeniyle hastamızın kaybolma riski ciddi bir güvenlik sorunudur. İşte tam da bu noktada devreye giren takip cihazları sayesinde hastalarımızın bilgileri anlık olarak izlenebilecek, acil durumlarda hızlı müdahale edebileceğiz. Bu projeyle hedefimiz hastalarımızın güvenliğini sağlamak, ailelerin üzerindeki psikolojik sorunların yükünü hafifletmek ve bir nebze de olsun onlara destek olmak, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmektir" diye konuştu.

"Bu hastalıkta takip cihazı da ilaç kadar önemli"

Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi Başkanı Doç. Dr. Özlem Bizpınar Munis ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bize başvurduğunda böyle bir projeleri olduğunu söylediklerinde çok mutlu olduk. Çünkü bu hem hastalarımıza direkt katkı sağlayacak, yaşam kalitelerini yükseltecek bir proje hem de Belediye'miz ayağında farkındalığın olması bizim için çok kıymetli. Alzheimer hastalığının iyileştirici tedavisi maalesef yok. O yüzden de hastalıkta verdiğimiz ilaçlar kadar yapabildiğimiz destek, hayat kolaylaştırıcı yöntemler, alternatifler de ilaçlar kadar kıymetli. Bu takip cihazının da ayrı bir önemi var" dedi.

Takip cihazlarını teslim alan hasta yakınları, şunları söyledi:

-Mehmet Bardak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu proje bizim için çok kıymetli. Bugün verilen bu cihazlar sadece bir takip aracı değil, bizim için huzur, güven ve umut demektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'ım Mansur Yavaş Bey'e de destek için ayrıca teşekkür ediyorum."

-Bayram Elçi: "Eşim demans hastası. Biz bu tür hasta yakınları çok sıkıntı çekiyoruz, bunun mutlaka çoğalması lazım. İlk olması bir başarı ama son olmaması lazım. Bu işi yapan arkadaşlara teşekkürler."

-Nuran Akcan: "Eşim hasta. Cihazın verilmesi çok iyi. En azından bir yere gittiğinde gözümüz arkada kalmaz, hemen bulabiliriz. Büyükşehir'e verdiği için teşekkür ederiz."

-Münevver Duysak: "Çok sevindim, eşimin kaybolmaması adına. Allah razı olsun düşünenlerden."

-Memnune Kamışlık: "Eşim bazen yalnız dışarı çıkmak istiyor, engel olamıyorum. O zaman dışarı çıktığında bana büyük bir faydası olacağını düşünüyorum, en azından kafam rahat olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

-Murat Yurteli: "Cihazı annem için teslim aldım, açıkçası çok güzel buluyoruz, güzel bir uygulama, gayet memnunuz."