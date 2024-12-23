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Ankara'da Atatürk'ün Gelişi Kutlandı

Ankara\'da Atatürk\'ün Gelişi Kutlandı

Çankaya Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yılı için 'Hoş Geldin Paşam' etkinliği düzenledi. Etkinlikte yazarların söyleşileri ve Atatürk'ün sevdiği şarkılarla coşkulu kutlamalar yapıldı.

23.12.2024 11:33  Güncelleme: 11:36
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yılına özel olarak "Hoş Geldin Paşam" etkinliği düzenledi. Birlik Çankaya Evi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişlerinin 105'inci yılına özel olarak düzenlenen etkinliklerin ilki, Birlik Çankaya Evi'nde "Hoş Geldin Paşam" ile başladı. Kutlamalar ilk olarak "Doğumundan Ölümüne Atatürk" kitabının yazarı Cengiz Önal Tarakçıoğlu ve "Atatürk'ün Filozofları" kitabının yazarı Ali Keskin söyleşileri ile başladı. Birlik Mahallesi Muhtarı Elif Demirağ'ın moderatörlüğündeki söyleşide, Atatürk'ün hayatından bilinmeyen yönlerin konuşuldu; felsefe dünyası ve sevdiği filozoflar değerlendirildi, dinleyicilerin soruları cevaplandı.

Söyleşinin ardından kutlamalar Nurşah Acun ve orkestrasının "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" temalı dinletisi ile devam etti. "Fikrimin İnce Gülü", "İki Keklik", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Bir Fırtına Tuttu Bizi", "Dayler Dayler", "Yemen Türküsü", "Pencere Açıldı", "Çalın Davulları" gibi Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" ve "İzmir Marşı" ile kutlamaya katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları eşliğinde şarkılara eşlik etti.

Etkinliğin sonunda ise Ankara Seymenleri "Hoşgeldin Paşam" temalı gösterilerini sahneledi.

Kaynak: ANKA

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