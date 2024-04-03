Ankara\'da bir kadın, evini kedilere yuva yaparak 60 kedinin bakımını üstleniyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nurhan Canatar, evinin giriş katı ve bahçesini, sokakta güçsüz halde bulduğu kediler için yuvaya çevirdi.
Üç çocuk annesi Canatar, kedilerine daha geniş bir yaşam alanı sağlamak için şehir merkezindeki evinden Kahramankazan'da satın aldığı iki katlı müstakil eve taşındı.
Evin giriş katını kedilere tahsis eden Canatar, tellerle çevirdiği bahçede de kedileri için güvenli alan oluşturdu. Canatar, kışın evinin giriş katında ilgilendiği 60 kedinin bakımını, havaların ısınmasıyla bahçede onlar için ayrılan alanlarda sağlıyor.
Hayatını kedilere adayan ve 12 yıldır onlara adeta annelik yapan Canatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlardan korktuğunu, İstanbul'dan getirilen kedilerle korkusunu yendiğini ve sokakta bulduğu yavru kedilere evini açtığını söyledi.
Evinde himayesine aldığı kedi sayısı artınca Kahramankazan'da aldığı evin bahçesi ve bir katını kedilere göre dizayn ettiğini anlatan Canatar, sokakta bulduğu, kaza geçiren, hasta olan, doğum yapan kedileri evine aldığını söyledi.
Canatar, "100'ün üzerinde kedi vardı, çok fazla kedi sahiplendirdim. Yalnız başıma bunlara sahip çıkıyorum. Bana kedi getirdiler, söz verdiler 'Biz de sahip çıkacağız' diye ama hiçbiri sahip çıkmadı, bırakıp gittiler. Her şeyleriyle tek başıma ilgilendim. Hayvanların perişan olduğunu görünce aldım. Bu vicdan meselesi." dedi.
Güne kedilerini besleyerek ve hasta olanlara ilaçlarını vererek başladığını dile getiren Canatar, veterinerlerden öğrendiği bilgilerle neredeyse "veteriner teknikeri" gibi olduğunu kaydetti.
"Kışın sıcak odalarda yazın da bahçede bakımlarını yapıyorum"
Canatar, kedilerin masraflarını eşinin karşıladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal medyada 'Nurhan Teyzenin Kedileri" adında sayfam ve mama kumbaram var, oradan mama gönderiyorlar. Evde sıcak ortamları var. Kapı açık, kışın eve giriyorlar, istediklerinde bahçeye çıkıyorlar, yazın bahçeye salıyorum. 6 tane de inşaat çöplüğünden aldığım köpeğim var."
Kedilerin bakımlarıyla ilgilenebilmek için yardım isteyen Canatar, şunları söyledi:
"Allah'ım insanların hepsine vicdan, merhamet versin. Ben Kabe'ye gittim, Kabe'de bile onlara devamlı dua ediyorum. Ben orada da hayvanlara mama götürdüm, onlara sahip çıktım. Hayvanları sokaklara atmamalarını istiyorum. Eğer sokağa atacaklarsa almasınlar. Bana bir kedi geldi, sahibi ölmüş, annesi kediyi bana attı, insan yavrusunun hatırı için bakar ona."
"Kedilerim hastalığıma çok iyi geldi"
Canatar, parkinson hastalığı geçirdiğini ve bu süre içinde kedilerini yanından ayırmadığını ifade ederek, "Hastalığımda kediler bana çok iyi geldi. Belki de hastanede yatacaktım ama onlar bana çok iyi geldi. Onlar benim yavrularım gibi, torunlarım var ama bunlar da ön plandalar benim için." diye konuştu.
"Öldüklerinde çok ağlıyorum"
Canatar, ölen kedilerini evinin arka tarafındaki boş araziye gömdüğünü belirterek, "Çok üzülüyorum, çok ağlıyorum, geçen de bir tane öldü, çok üzülüyorum, Allah yardımcımız olsun, insan ibret almalı, can vermek çok zor. Mezarlıkta 60 tane var." dedi.
Canatar, kedilerin temizliği için kendisine ücret karşılığı bir yardımcı aradığını, tek başına ilgilenirken zorlandığını kaydetti.
Sokakta baktığı köpekleri için de mama desteği çağrısında bulunan Canatar, şunları söyledi:
"Bir kilogram olsun yardım etsinler. Kapıma geliyorlar, boş çeviremiyorum, bir yere gitmiyorlar, hipnoz gibi kapıya bakıyorlar. Kapının önünde soğukta titriyorlar, onları sıcak alana koyuyorum. Kendi yiyeceğinden kesip onlara veriyorum. Hepsinin ismi var, isim seçme yerinden onlara isimler seçtim. Onlarla çok güzel günler geçirdim."
Son Dakika › Güncel › Ankara'da bir kadın, evini kedilere yuva yaparak 60 kedinin bakımını üstleniyor - Son Dakika
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