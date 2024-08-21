Ankara'da çıkan orman yangını Bolu'ya sıçradı - Son Dakika
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Ankara'da çıkan orman yangını Bolu'ya sıçradı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 67 vatandaş tahliye edildi.

21.08.2024 18:38  Güncelleme: 18:41
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(ANKARA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Şahinler Mahallesi'nde öğleyin başlayan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesinin Demirler köyü mevkisine sıçradı. Köydeki 67 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Şahinler Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Bolu'nun Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sıçradı.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü personeli ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına askeri helikopterler de katılıyor.

Bolu Valiliği: 67 vatandaşımız tahliye edildi, can kaybı yok

Öte yandan Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına 4 helikopter, 18 arazöz, 102 araç/iş makinası ve 260 personel ile müdahale edildiği belirtildi. Yangının, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığı ifade edilen açıklamada, "Demirler köyünden başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere 67 vatandaşımız tedbir amaçlı güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Ankara\'da çıkan orman yangını Bolu\'ya sıçradı
Kaynak: ANKA

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