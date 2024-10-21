Ankara'da Çocuk Meclisi 29. Dönem Seçimleri Yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da Çocuk Meclisi 29. Dönem Seçimleri Yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 9-14 yaş grubu çocukların katılımıyla seçim gerçekleştirdi. Seçimlerin sonuçlarıyla belirlenen 150 yeni üye, 27 Ekim 2024 tarihinde yapılacak Başkanlık Divanı Seçimleri'nde başkan ve divan üyelerini seçecek.

21.10.2024 15:16
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(ANKARA)- Başkentli çocuklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 29. Dönem Seçimleri için sandık başına gitti, oylarını kullanarak seçme ve seçilme heyecanı yaşadı. Seçim sonuçlarının ardından belirlenecek 150 yeni üye, 27 Ekim 2024 tarihinde yapılacak Başkanlık Divanı Seçimleri'nde bu kez 29. dönem başkanını ve divan üyelerini seçecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklardan ilham alan projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Çocuk Meclisi'nin 29. dönem seçimleri için 9-14 yaş grubu çocuklar seçme ve seçilme heyecanı yaşadı. Seçim sonuçlarının ardından belirlenecek 150 yeni üye, 27 Ekim 2024 tarihinde yapılacak başkanlık divanı seçimlerinde bu kez 29. dönem başkanını ve divan üyelerini yine kendi oylarıyla seçecek. Üyelik yarışında en çok oyu toplayarak üye olmaya hak kazanan çocuklar; 27 Ekim Pazar günü, bu kez kendi aralarından başkanlık divanı için oy kullanarak, Başkan ve altı kişilik divanı da belirlemiş olacak.

Çocuk Meclisi'nde kurulan sandıklarda toplam üç aday için oy kullanan çocuklar, oy vermek kadar oy toplama heyecanını da yaşadı. Oy kullanmaya gelen çocuklar, seçim heyecanlarını şu sözlerle dile getirdi:

-Zeynep Serra Çakır: "Hayvanlar ve bitkiler konusunda yapılan haksızlıkları önlemeyi düşünüyorum. Hayvanların yaşamını kolaylaştırmak için kararlar almak istiyorum. Ekolojik denge için düzenlemelerin iyileştirilmesini sağlayacak projelerim var."

-Batu Eren: "Sokak havyaları için daha fazla barınak açılmasını sağlamaya çalışacağım. Yeşil parkların açılması için çalışmalar yapacağım. Kış saat uygulamasından muzdaribim o konuda da çalışmalar yapacağım. Böyle dileklerim var tüm adaylara başarılar dilerim."

-Banu Ece Karagül: "Hayvanların yaşam haklarının ellerinden alınmasını istemiyorum. Bazı okullarda yemek getiremeyen öğrenciler var birkaç okul birleşip çocuklara yemek göndermeyi amaçlıyorum."

-Eymen Yekta Coşkun: "Çok heyecanlıyım. Umarım seçilirim ve güzel hizmetler veririm. Çocuklar geleceğin temelidir geleceğin büyükleridir. Bizde büyüyünce gerçek meclislerde devleti yönetebilmek için burası bize tecrübe kazandıracak. Çocuk haklarını korumak ve savunmak en büyük sorumluluktur. Çocukların mutluluğunu sağlamak, idarecileri çocukların görüşlerine önem vermesine teşvik etmek, çocuk haklarının korunmasını ve duygularına önem verilmesini sağlamayı hedefliyorum. Her aday gibi bende heyecanlıyım."

-Ayperi Ermiş: "Başkan olursam çocukların sorunlarını dinleyip çözümler bulmaya çalışacağım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Çocuk Meclisi 29. Dönem Seçimleri Yapıldı - Son Dakika

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