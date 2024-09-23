Ankara\'da Hareketlilik Haftası Kutlandı

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık yaratmak için Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bir programla kutladı. "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde her yaştan Başkentli, farklı ve keyifli deneyimler yaşadı. Kadınlar için güvenli bisiklet sürüş eğitimiyle başlayan etkinlikler Tunalı Hilmi Caddesi'nde yoğun katılımla gerçekleşen "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliğiyle sona erdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" temasıyla gerçekleştirilen haftada, düzenlenen etkinliklerle sürdürülebilir ulaşım yöntemleri teşvik edilerek, kamusal alanların birlikte kullanımı vurgulandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kadınlara ve çocuklara "Güvenli Bisiklet Sürüşü Eğitimi" düzenlendi. Ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak için EGO Bisiklet Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

"Gençler ve Genç Kalanlar Birlikte Yürüyor" etkinliği düzenlendi

EGO Genel Müdürlüğü etkinlikler kapsamında Çubuk-1 Rekreasyon Alanı'nda "Gençler ve Genç Kalanlar Birlikte Yürüyor" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe EGO Genel Müdürü Taylan Engin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temiz ve güneşli havada uzman eğitmenler eşliğinde katılımcılar yoga ve yürüyüş yaparken, Hacivat Karagöz oyunu ile keyifli dakikalar yaşadı. Taylan Engin, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz üçüncü etkinlik. Gençler ve genç kalanlarla birlikte bir program yapıyoruz. Gayet de keyifli geçiyor. Kapanışı Tunalı Hilmi Caddesi'nde yapacağız, Otomobilsiz Kent Günü. Tunalı Hilmi Caddesi'ni trafiğe kapatarak vatandaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz. Biz EGO olarak Avrupa Hareketlilik Haftasına gerçekten büyük önem veriyoruz ve tüm Ankaralıları da bu yürüyüşümüze davet ediyoruz" dedi.

Gazipark'ta çocuklar için Hacivat ve Karagöz gösterisi

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın altıncı gününde Gazi Park'ta çocuklar için bisiklet sürüşü şenliği ve Hacivat Karagöz gösterisi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır atıl vaziyette bulunan ve kapsamlı restorasyon çalışmalarını yaparak yeniden hizmete açtığı alanda düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

Avrupa Hareketlilik Haftası Tunalı Hilmi Caddesi'nde düzenlenen "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği ile sona erdi. Programda; zumba, Hacivat Karagöz gösterisi ve bisiklet boyama etkinliği düzenlenirken, Müzisyen Alpago Aydın sevilen şarkılarını izleyiciler için seslendirdi. Pedallayan Kadınlar Grubu ise ulaşımda bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Tunalı Hilmi Caddesi'ni bisikletleriyle turladı.

Etkinliğe katılan EGO Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Murat Alican Ersever şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki temel amacımız tabii ki sürdürülebilir hareketlilik sağlamak, yaşanılabilir şehirler inşa etmek ve insanların bu yaşanılabilir şehirlerde daha güzel, daha etkin, daha sosyal hayat sürebilmesini sağlamaktır. Günümüzde kentleşmenin hızlı artmasından kaynaklı olarak alternatif ulaşım çözümleri bulmak zorundayız. Bu alternatif ulaşım çözümleri kapsamında yaya hareketliliği, bisiklet hareketliliği bizler için çok önemlidir. Araç trafiğine kapatılmış meydanlarımızın oluşturulması bu meydanlardaki sosyalleşmenin artması temel amacımızdır daha çevre dostu alternatifler bulmak, bunları üretmek ve bunları kentimize etkin bir şekilde entegre etmek bizim temel amacımız. Kamusal alanlar bütün Ankara halkına aittir. Bütün Ankara halkı bu kamusal alanlarda keyifli bir şekilde vakit geçirebilmek için, güzel sosyal ortamlar kurabilmek için biz de üstümüze düşen her şeyi yapmak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü olarak da halkımıza bu güzel ortamı oluşturmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Etkinliklere katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

-Sibel Melek Çelik: "Bisiklet kullanmayı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Böyle bir etkinlik olduğu için, bize böyle bir fırsat verildiği için çok teşekkür ediyorum."

-Nesrin Bardakçılar: "Küçüklüğümde hiç bisikletim olmadı. 65 yaşındayım ve birçok şeyi yeniden başlatabileceğime inanıyorum. Çok heyecanlıyım, çok da mutlu oldum böyle bir etkinlik olmasından."

-Hanife Örs: "Çocukken çevremizde kız çocuklarına bisiklet sürdürmüyorlardı. Çok merak ediyordum kullanmayı yıllardır. Bu etkinliğe çok sevindim. Belediyemize, muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım çok da ürküyorum aslında ama öğreneceğim."

- Muhammet Efe Tanrıverdi: "Futbolcuyum ve spor olması için bisiklet sürmeyi öğrenmek için geldim. Arabalar egzoz dumanı çıkardığı için bisiklet kullanımını tavsiye ediyorum."

-Azad Turan: " Bisiklet kullanmanın kurallarını öğrenmek için buraya sınıfça geldik. Bisiklet sürmenin doğaya zarar vermediğini öğrendim, sorular sordum. Bundan sonra daha çok bisiklet kullanacağım. Bisiklet kampüsünü de çok beğendim."