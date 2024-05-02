Ankara'da Film Gösterimi Yasaklandı - Son Dakika
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Ankara'da Film Gösterimi Yasaklandı

Ankara\'da Film Gösterimi Yasaklandı

19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin açılış filmi olan Nejla Demirci'nin yönettiği 'Kanun Hükmü' filmi, Çankaya Kaymakamlığı tarafından gösterime bir saat kala yasaklandı. Sansür gerekçe olarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gösterildi.

02.05.2024 21:48  Güncelleme: 21:52
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - 19.Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Ankara programında açılış filmi olarak belirlenen Yönetmen Nejla Demirci'nin yönetmenliğini yaptığı "Kanun Hükmü" filmi, Çankaya Kaymakamlığı tarafından gösterime bir saat kala yasaklandı. Sansüre gerekçe olarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gösterildi. Yasak kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Yönetmen Nejla Demirci "Bir filmi suçlu ilan edip onun gösterimini engellemek suçtur. Bu Türkiye sinemasına yapılmış bir darbedir. Sansür de değil, sinema darbesidir" dedi.

Ankara Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarılan ve Türkiye gösterimini 19.Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde yapması beklenen Yönetmen Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" isimli filmi yasaklandı. Çankaya Kaymakamlığı'nın yasakladığı filmin festivalde gösterimine izin verilmedi.

"KHK MESELESİNİ ASLA TARTIŞMAK İSTEMEDİKLERİNİN GÖSTERGESİDİR"

Festival kapsamında yapılacak olan yürüyüşün de engellendiğini söyleyen ve yasak kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Demirci, şöyle konuştu:

"Öncelikle çok üzgünüm. Yapmak istediğimiz yürüyüşümüzü de engellediler. Teker teker gönderdiler. Sanat yürüyüşü olmasını istemediler. Festivalde bir açılış olacak ancak filmimiz gösterilemeyecek. Burada kötü olan şey festival filmi göstereceğini deklare etti. Yasak son dakikada geldi. Bu durumu değerlendiremiyorum bile. Tamamen her şey hukuksuz. Bir filmi suçlu ilan etmek Türkiye sinemasına vurulmuş bir darbedir. Seyretmedikleri bir filmi suçlu ilan ettiler. Antalya Film Festivali'nde bakanların izlemedikleri bir filme yorum yapmasını kınamıştım ve izlemeleri için çağrı yapmıştım. Kendilerine öneride bulunmuştum. Kültür Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştuk. Filmi izledikten sonra da bu tavrı sergiliyorlarsa bu KHK meselesini asla tartıştırmak istemediklerinin göstergesidir. Bir filmi suçlu ilan edip onun gösterimini engellemek suçtur. Türkiye sinemasına yapılmış bir darbedir. Sansür de değil, sinema darbesidir."

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ SEÇKİSİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Nejla Demirci'nin filmi geçtiğimiz sene Antalya Uluslararası Film Festivali'nin "Ulusal Belgesel Yarışma" kategorisinde yer almış ancak daha sonrasında çıkartılmıştı. Film tepkiler üzerine geri yarışma seçkisine dahil edilmiş ancak bu sefer de Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildiğini duyurmuştu. Aynı gün festival yönetimi bir geri adım daha atmış ve belgeseli festival programından çıkarmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklamayla festivalin iptal olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Film Gösterimi Yasaklandı - Son Dakika

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