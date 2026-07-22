Ankara'da Fuhşa Aracılık Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, fuhşa aracılık eden şebekeye büyük bir darbe vuruldu.

ÖZEL SORUŞTURMA EKİPLERİ 2 AYDIR TAKİPTEYDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince oluşturulan "özel soruşturma ekipleri", Çankaya'da gece kulübü olarak faaliyet gösteren işletmeyi takibe aldı. Ekipler, 2 ay süren takip çalışmalarında mağdur kadınların gece kulübünden çıkartılıp fuhuş için otellere götürüldüğünü tespit etti.

20 KADIN KURTARILDI

İşletmeye yapılan suçüstü operasyonla telefon ve kamera kayıtlarına el koyan ekipler, aralarında işletmenin sahibi, müdürü ve şef garsonlarının da bulunduğu 16 zanlıyı "fuhşa aracılık" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına aldı. Operasyon sonucu 20 mağdur kadın da kurtarıldı.

KADINLARDA BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdur kadınlardan biri ifadesinde, "Çaresizliğimden faydalanıldı. Davacı ve şikayetçiyim" dedi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.