Ankara'da Gençlik Günü Buluşması

Ankara'da düzenlenen 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü Buluşması, 27 farklı milletten gençlerin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyi'nde ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Başkent Gençlik Meclisi tarafından organize edilen etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, büyükelçiler, Birleşmiş Milletler temsilcileri ve gençler katıldı.

ABB Başkanı Yavaş, buradaki konuşmasında, ilkokuldan itibaren cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla dünyayı keşfederek eğitim alan bir neslin oluştuğunu, dolayısıyla yeni neslin yetişkinlerden çok daha iyi dünyayı tanıdığını belirtti.

Bu nedenle, dünyadaki gelişmeleri gören bu gençlere akıl vermek yerine, onların aklına ihtiyaç olduğuna işaret eden Yavaş, özellikle Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Tüm Türkiye'de "Üniversite Ankara'da Okunur" mottosuyla yayınlar yaptıklarını dile getiren Yavaş, "Ankara'da okuyan öğrenciler için her türlü imkan mevcut. Dezavantajlı olup okumak isteyenler için misafirhanelerimiz, ücretsiz yemeklerimiz, genç akademilerimiz var. Ulaşım konusunda da birçok desteğimiz bulunuyor. Ankara, kaliteli okullarıyla öğrencilerin hiçbir şeyden mahrum olmadan eğitim alabildiği bir şehir. Eğitimleri sırasında güzel anılar biriktirmeleri için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavaş, yarının emanet edileceği gençlerin hiçbir mahrumiyet yaşamadan kendilerini geliştirebilmeleri için fırsatlar sunmanın, bir idarecinin en önemli görevlerinden olduğunun altını çizdi.