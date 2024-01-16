 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da Hayatını Kaybeden Gamze Gürel İçin Yeni Köprülü Kavşak Projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da Hayatını Kaybeden Gamze Gürel İçin Yeni Köprülü Kavşak Projesi

Ankara'da Gamze Gürel'in hayatını kaybettiği çevre yolunda, iptal edilen köprülü kavşak ve yaya geçidi projesi, yeni imar planı düzenlemesi ile yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, proje ihalesinin 14 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirtti. Yapılacak olan proje ile bölgedeki trafik rahatlayacak ve kazaların önüne geçilecek.

Ankara\'da Hayatını Kaybeden Gamze Gürel İçin Yeni Köprülü Kavşak Projesi
16.01.2024 - 11:37,
Abone Ol

ANKARA'da Gamze Gürel'in (28) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği çevre yolunda, kazadan önce yargı kararıyla iptal edilen köprülü kavşak ve yaya geçidi projesi, yeni imar planı düzenlemesi ile yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, proje ihalesinin 14 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Ankara çevre yolunun Etimesgut ilçesi mevkisinde, Eryaman semtine giriş-çıkış yapılabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi projesi, Şehir Plancıları Odası'nın açtığı dava kapsamında, Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nce imar planı değişikliğinin iptal edilmesiyle yapılamadı. Mahkeme, dava konusu plan değişikliği işleminde birçok eksik bulunduğunu belirtti. Bölgedeki 3 mahallenin muhtarının basın açıklaması yaparak iptal kararına tepki göstermesinden 1 gün sonra aynı bölgede yolun karşısına geçmek isteyen Gamze Gürel, geçen aralık ayında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yol kenarındaki iş yerine gitmek isterken yaşamını yitiren Gürel'in ailesi de kavşak projesinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

YENİ BİR İMAR PLANI HAZIRLADI

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, yeni bir imar planı hazırladı. Onaylı güncel imar planı doğrultusunda İstanbul yoluna bağlanacak yeni köprülü kavşak ile vadi köprüsü projesi için 14 Şubat'ta ihale kararı alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İlk projenin iptalinin ardından İstanbul Yolu-Eryaman Bağlantı Kavşağı için yapım ihalesini 14 Şubat'ta gerçekleştiriyoruz. Bölgede daha güvenli girişlerin yapılması, trafiğin rahatlaması ve kazaların önüne geçilmesini hedefliyoruz" dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada da "Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi proje çalışmalarının Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin açtığı dava sonucu imar planının iptal edilmesinin ardından, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yeni bir imar planı hazırladı. Onaylı güncel imar planı doğrultusunda İstanbul yoluna bağlanacak yeni projenin yapımı için 14 Şubat 2024 tarihinde yapım ihalesine çıkılacak. Proje ile bölge trafiğinin rahatlatması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor" denildi.

'GAMZE KARDEŞİMİZİN İSMİ VERİLSİN'

Göksu Mahallesi Muhtarı Aytaç Fatih Aydoğan, yapılacak köprülü kavşak projesine hayatını kaybede Gamze Gürel'in isminin verilmesini istediklerini söyleyerek, "Bu konuda belediyeye de başvuru yapacağız. Kardeşimizin adının verilmesi çok iyi olur. Projenin yapılmasıyla buradaki trafik rahatlayacak. Yaya geçidi ile karşıya geçişler daha kolay ve güvenli olacak. Çok daha önce yapılması gereken kavşak inşallah geç de olsa yapılacak. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Keşke Gamze kardeşimiz ölmeden önce yapılabilseydi. Ama olmadı. İnşallah başka kazalar olmadan proje hayata geçirilir" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Hayatını Kaybeden Gamze Gürel İçin Yeni Köprülü Kavşak Projesi - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi.
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 12:58:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Hayatını Kaybeden Gamze Gürel İçin Yeni Köprülü Kavşak Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement